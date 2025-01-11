Wanda ve Icardi'den Sonra Sıra Yine Onda: Ahmet Çakar Hadise'yi Bir Kez Daha Çirkin Sözlerle Andı!
Wanda ve Icardi'den Sonra Sıra Yine Onda: Ahmet Çakar Hadise'yi Bir Kez Daha Çirkin Sözlerle Andı!
Spor yorumculuğunun yanı sıra kırdığı potlarla ve gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından bahsettiren Ahmet Çakar yine ünlü bir isme yönelttiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü! Wanda Nara ve Icardi aşkından tutun da Hadise ile Sinan Akçıl'ın yıllar önce yaşadığı ilişkiye kadar birçok magazin olayına tepkilerini esirgemeyen Ahmet Çakar ünlü şarkıcıya verip veriştidi. Hadise'yi yaşından görünüşüne kadar birçok konuda eleştiren Çakar'ın sözlerine gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda gündeme magazin olaylarına verdiği büyük tepkilerle de düşen Ahmet Çakar'ın adını son olarak Wanda Nara ve Icardi aşkına yaptığı yorumla duymuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara ve Icardi'nin çalkantılı aşk hayatındaki gelişmeleri duyunca futbolcunun Wanda'ya geri dönme ihtimalini sezen Ahmet Çakar söylediği uyarı niteliğindeki sözlerle gündeme düşmüştü.
Konuyla ilgili "Bak Icardi, bu kadını bir daha kabul edersen, bir daha kafa toplarında topa vuramazsın. Çünkü top patlar boynuzlara çarpınca." şeklinde konuşan Ahmet Çakar daha öncesinde de Hadise'ye çıkışmıştı.
Hadise'nin İbrahim Selim'in programında isimsiz şekilde yaptığı açıklamaların Sinan Akçıl'a olduğunu fark eden Ahmet Çakar şarkıcıya tepki göstermişti.
Bu konuda Sinan Akçıl'ın yanında olduğunu Hadise'ye karşı ekranlarda kullandığı ağır sözlerle belirten Çakar “Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış." ifadeleriyle şarkıcının bu konuyu gün yüzüne çıkarmasını büyük eleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Çakar yine şarkıcıya yönelttiği ağır sözlerle gündeme geldi. "Hadise cahil bir kadın" ifadelerini kullanan Ahmet Çakar aynı zamanda "Benim 'kezban' diye nitelendirdiğim, 40'lı yaşlarında bakımlı bir kadın." sözlerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çakar kendisini kaç kuruşluk sanıyor acaba? işte birileri benim gibi haberine tepki göstersin de reyting alalım diye İ.melih gökçeğin kanalında olduğunu duyd... Devamını Gör