Vanlı Kara Haydar’ın Eşi Fenomen Çağla Öz Gözaltına Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada geniş bir kitle tarafından "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın