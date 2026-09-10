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Vanlı Kara Haydar’ın Eşi Fenomen Çağla Öz Gözaltına Alındı

Vanlı Kara Haydar’ın Eşi Fenomen Çağla Öz Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 07:05
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'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

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Sosyal medyada geniş bir kitle tarafından "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor.

Sosyal medyada geniş bir kitle tarafından "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor.

Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün evliliği, 44 milyon TL değerindeki takılarla gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatıp sessizliğe gömülürken, dosyaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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