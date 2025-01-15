Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Hazal Kaya Reyting Rekorları Kıran Dizi ile Geri Dönüyor!

En son dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Hazal Kaya setlere dönüyor. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan oyuncuyu televizyonda 2019 yılında Bizim Hikaye dizisi ile izlemiştik. Şimdi ise ekranların en popüler dizilerinden bir tanesinde rol alacak. İşte Hazal Kaya'nın Birsen Altuntaş'ın duyurduğu yeni rolü...