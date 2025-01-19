Usta Spiker Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Maç Anlatırken Kalp Krizi Geçirdi

Bugün Ankara'da Keçiörengücü-Sakaryaspor mücadelesi vardı. TRT Spor ekranlarından yayınlanan maçı da Erdoğan Arıkan anlattı. Bol gollü geçen maçta üzücü bir hadise yaşandı. Usta spiker Arıkan maçı tamamlayamadı. Açıklama ise maç sonunda geldi.