Usta Spiker Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Maç Anlatırken Kalp Krizi Geçirdi
Usta Spiker Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Maç Anlatırken Kalp Krizi Geçirdi
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Keçiörengücü - Sakaryaspor maçında mikrofonlar TRT Spor adına Erdoğan Arıkan'daydı.
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Erdoğan Arıkan'ın maçın son bölümünde rahatsızlık geçirdiği için maçı tamamlayamadığı öğrenildi.
Maçtan sonra yapılan açıklamada Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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