Ünlü Markanın Mağazasına Giderek Çalışanlara 'Kefen Satın Almak İstiyorum' Diyen Kişi Tepki Çekti

İsrail ile Hamas arasında başlayan savaş nedeniyle Gazze'de binlerce insanın hayatını kaybetmesinden dolayı, dünyaca ünlü bir markanın reklam kampanyası 'kefene benzeyen dekor' iddiasıyla tepki çekmişti. Marka ise yaptığı açıklamada reklam çalışmasının savaştan önce başladığını ve çekimlerin de heykeltıraş stüdyosunda gerçekleştiğini ve dekorların da tamamlanmamış heykeller olduğunu açıklamıştı.