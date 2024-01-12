Ünlü Markanın Mağazasına Giderek Çalışanlara 'Kefen Satın Almak İstiyorum' Diyen Kişi Tepki Çekti

İsrail ile Hamas arasında başlayan savaş nedeniyle Gazze'de binlerce insanın hayatını kaybetmesinden dolayı, dünyaca ünlü bir markanın reklam kampanyası 'kefene benzeyen dekor' iddiasıyla tepki çekmişti. Marka ise yaptığı açıklamada reklam çalışmasının savaştan önce başladığını ve çekimlerin de heykeltıraş stüdyosunda gerçekleştiğini ve dekorların da tamamlanmamış heykeller olduğunu açıklamıştı.
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Ancak tüm bu açıklamalara rağmen dünyanın dört bir yanından insanlar markaya tepki göstermiş ve marka da reklamı kaldırmak zorunda kalmıştı.
Yayınlanan ve 'kefene benzeyen dekor'lar kullanıldığı iddia edilen reklam nedeniyle de markanın İsrail'de destek verdiği iddiası edilmişti.
O reklam kampanyasına gönderme yapan bir kişi ise, dünyaca ünlü markanın mağazasına giderek 'kefen satın almak istiyorum' dedi.
"@tomrisv" isimli TikTok hesabından yapılan paylaşımdaki kişi isminin Mehmet Şevki olduğunu belirtirken, satın alma uzmanı olduğunu söyleyip mağazada çalışan insanlara 'İnternet sitenizde olan ürünü almaya geldim' dedi.
O kişinin tepki çeken görüntüleri: 👇
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O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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