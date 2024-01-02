Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner: "Hamas, Saldırılarını Bilinçli Olarak 7 Ekim'de Yaptı"

Şeyh İzzeddin El Kassam

Izz ad-Din al-Qassam Tugayları (İzz ad-Din el-Kassam Tugayları), Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinir ve Filistin topraklarında İsrail ile çatışmaları yürüten bir silahlı grup olarak faaliyet gösterir. İşte Izz ad-Din al-Qassam Tugayları hakkında daha ayrıntılı bilgiler:

İzz ad-Din al-Qassam Tugayları, adını Filistinli bir direniş lideri olan Şeyh İzz ad-Din el-Kassam'dan almıştır.

Bu grup, 1991 yılında Hamas'ın kuruluşundan bu yana var olmuş ve Hamas'ın askeri operasyonlarını yönetmekle görevlidir. İzz ad-Din el-Kassam, 1930'larda Filistin'de İngilizlere ve Yahudi yerleşimcilerine karşı direniş göstermiş ve öldürülmüştür.

İdeoloji: İzz ad-Din al-Qassam Tugayları, Hamas'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Pan İslamist bir ideolojiyi benimsediklerinden Filistin topraklarının İslam'a ait olduğunu savunurlar. Hamas'ın politik hedefleri doğrultusunda İsrail'i kökünden reddederler ve Filistin topraklarının özgürleştirilmesini amaçlarlar.

Yapı: Esasen Hamas’a bağlı bir yapı olmakla birlikte, Hamas ile birlikte hareket etmez. Tam tersine kendi liderleri olan bağımsız bir askeri organizasyondur ve emirlerini de Hamas'tan almazlar ve planlarını önceden bildirmezler. Böylece Hamas’ı sadece siyasi bir örgüt olarak kalmasını sağlarlar ve siyasi kanada bağımsız hareket alanı oluştururlar. Savaşçıların kimlikleri ve grup içindeki pozisyonları genellikle ölünceye kadar gizli kalmaktadır. Kendi içinde çoklu ve bağımsız hücrelerden oluşan yapı, yüksek rütbeli üyeler ve kendilerine doğrudan bağlı silahlı birimlerden meydana gelirler. Hücre tipi örgütlenme üye ölümlerinden sonra grupların sürekli olarak yeniden oluşmasına olanak tanır. Ancak bu durum aynı zamanda birbirinden bağımsız hareket eden yapılara da sahip olduğundan iletişim ve senkron handikapına da yol açar.

Faaliyetler: Izz ad-Din al-Qassam Tugayları, İsrail'e karşı çeşitli askeri operasyonlar yürütmüşlerdir. Bu operasyonlar, roket saldırıları, intihar saldırıları, sınır saldırıları ve diğer türden eylemleri içerebilir. Grup, İsrail yerleşimlerine ve İsrail güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir.

Ne Zaman ve Nasıl Kuruldular? 1984 yılında Şeyh Ahmed Yasin, İbrahim el-Mahadme, Şeyh Salah Şehade ve diğerleri, İsrail kontrolüne karşı direniş amacıyla silahlı bir örgüt kurma hazırlıklarına başladılar. Ancak grup üyeleri İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından tutuklandı. İlk silahlı örgüt denemeleri böylece başarısızlıkla sona erdi. Bu kez 1986 yılında Şehade, 'Filistin savaşçıları' anlamına gelen 'al-Mujahidun al-Filastiniun' adlı bir direniş hücresi ağı oluşturdu. Bu ağ, İsrail askerlerini ve kendileriyle işbirliği yapan Filistin yöneticilerini hedef aldı. Filistin Savaşçıları 1989 yılına kadar faaliyet gösterdi. Adını da, iki İsrailli askeri kaçırıp öldürülmesiyle duyurmuştur.

HAMAS ise resmen böyle bir arayış içinde kurulmuştur. 1987 yılının Aralık ayında resmen kurulduğunu duyuran HAMAS kısa süre içinde Abdullah Azzam Tugayları gibi benzeri silahlı yapılar kurarak 1987-1994 yılları arasındaki Birinci İntifada olaylarında adını duyurdu. İşte el-Kassam Tugayları da aynı tarihlerde Hamas'a paramiliter bir yetenek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Zaman yapısı ve kuruluş biçimi daha başarılı olan El-Kassam Tugayları zaman içinde Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinir hale gelmiştir. OSla Anlaşmaları sırasında hızla popüler hale gelen el Kassam 2003 ve 2004 yılında İsrail’in Gazze kuşatmalarında etkili direniş gösterdi. Her iki çatışmalarda ağır kayıplar vermekle birlikte Filistin halkı tarafından büyük bir sempati kazanan el Kassam, özellikle Gazze’de HAMAS’ın Gazze’deki hükümetinin Yürütme ve Güvenlik gücü olarak tanımlandı.

2006 yılının Haziran ve Temmuz aylarında yapılan bir başka İsrail operasyonlarında Gazze’nin en büyük direniş gücü haline dönüşen el Kassam Mayıs 2007’ye kadar İsrail silahlı kuvvetleriyle çatıştı. 2007 yılında Filistin yönetiminin başkanı olan Mahmut Abbas tarafından HAMAS yasaklanmaya çalışıldıysa da el Kassam’ın varlığı bunu engelledi. 2007 yılından sonra Filistin yönetimi fiilen ikiye bölünmüştü. Gazze’de Hamas, Batı Şeria’da da Filistin Yönetimi hakim olmuştur.

Rolü ve Etkileri: Izz ad-Din al-Qassam Tugayları, İsrail-Filistin çatışması içinde önemli bir rol oynamış ve çatışmaların şiddetlenmesine neden olmuşlardır. Aynı zamanda Hamas'ın askeri kanadı olarak, örgütün siyasi kanadı ile birlikte Filistin'deki siyasi ve toplumsal dinamiklerde etkili bir güçtür.