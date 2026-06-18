Survivor Nefise’nin Murat Boz Açıklamasından Burak Özçivit’in Partner İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine hareketliydi. Yeni sezon için hazırlanan projelerden peş peşe haberler gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler açıklanırken, yeni yapımlarla ilgili dikkat çeken gelişmeler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen haberler ve projelerle ilgili ayrıntılar izleyicilerin yakın takibindeydi. Kanalların yeni sezonda ekrana taşıyacağı dizilerle ilgili bilgiler netleşmeye devam ederken, televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 18 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.
NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul’a katılan son isim Erhan Alpay oldu.
Televizyon kanalları yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkaracağı yapımları büyük ölçüde belirledi.
Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.
Eski Survivor şampiyonu Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etmişti.
18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.
Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.
Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz'de Üzüm Alazlı’ya hayat verecek Leya Kırşan’ın partneri belli oldu.
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