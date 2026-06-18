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Survivor Nefise’nin Murat Boz Açıklamasından Burak Özçivit’in Partner İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Nefise’nin Murat Boz Açıklamasından Burak Özçivit’in Partner İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 21:08
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18 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine hareketliydi. Yeni sezon için hazırlanan projelerden peş peşe haberler gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler açıklanırken, yeni yapımlarla ilgili dikkat çeken gelişmeler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen haberler ve projelerle ilgili ayrıntılar izleyicilerin yakın takibindeydi. Kanalların yeni sezonda ekrana taşıyacağı dizilerle ilgili bilgiler netleşmeye devam ederken, televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 18 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.

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NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul’a katılan son isim Erhan Alpay oldu.

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul’a katılan son isim Erhan Alpay oldu.

Başarılı oyuncu, Altı Üstü İstanbul’da “Soner” karakterine hayat verecek. Karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ve karakterlerle nasıl bir bağ kuracağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Yapım ekibi tarafından karaktere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmasa da Soner’in dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

Oyuncu son olarak geçen sezon yayınlanan Ben Leman dizisinde rol almıştı. Ancak söz konusu yapım ekran macerasını erken final yaparak tamamlamıştı. Ben Leman’ın ardından yeni proje tercihini Altı Üstü İstanbul’dan yana kullanan Alpay, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun canlandıracağı Soner karakterinin hikayeye nasıl yön vereceği ise 22 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

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Televizyon kanalları yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkaracağı yapımları büyük ölçüde belirledi.

Televizyon kanalları yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkaracağı yapımları büyük ölçüde belirledi.

Geçen sezondan devam edecek dizilerin yanı sıra birçok yeni proje de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bazı yapımlar yaz aylarında yayın hayatına başlarken, yeni sezondaki yolculukları izlenme performanslarına bağlı olacak. Özellikle son dönemde açıklanan oyuncu kadroları ve proje haberleriyle birlikte kanalların dizi haritası da ortaya çıktı. Kanal DATVStar TVNOWShow TV ve TRT 1’in yeni dönemde yayınlaması beklenen yapımları netleşmeye başladı.

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Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.

Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabında bir takipçisinin konuya ilişkin sorusuna yanıt vererek, 'Yalan bilgi, Doğa Bayram ekipte. Bir değişiklik yok.' ifadelerini kullandı.

Böylece Doğa Bayram'ın Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosunda yer almaya devam ettiği netlik kazandı.

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Eski Survivor şampiyonu Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etmişti.

Eski Survivor şampiyonu Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etmişti.

Büyük finale yalnızca bir gün kala canlı yayına çıkan Nefise, yarışma süresince yaşadıklarını anlattı. Birleşme partisinin ardından Murat Boz'la ilgili iddialarda bulunan ve ünlü şarkıcının kendisini yemeğe davet ettiğini dile getiren yarışmacı, söylemlerine açıklık getirdi. Nefise, 'Murat Boz ile ilgili o dönem yaptığım her şeyi tamamen eski sevgilimi kıskandırmak için yaptım. Murat Boz'un benim olmayacağını anlayacak gerçekçi bir seviyedeyim, o benim sadece çocukluğumdan beri hayran olduğum biri. O dönem ilişkiden yeni çıkmıştım ve eski sevgilim beni düşünmediği için ben de ondan hıncımı almak istedim. Bir anlık gafletle, elimdeki tek malzeme olan birleşme partisini ve Murat Boz'u kullandım. Aslında küçük bir şey yapmak istemiştim ama durumu yine fazla abarttım ve olaylar birbirine girdi.' açıklamasında bulundu. Nefise ayrıca, 'Hem eski erkek arkadaşımı hem de kendimi düşürdüğüm durumdan dolayı ciddi anlamda utandım ve yarışmadan çıktığımdan beri büyük bir pişmanlık duyuyorum. Bu bana büyük bir ders oldu; artık fevri hareket etmek istemiyorum ve ilişkilerimi, aşk konularını Survivor'a taşımayacağım. Oradayken her gün oyun ve yüksek stres olduğu için kendimce durumu biraz eğlenceye vurmak istedim ama sonradan sevmeyenlerime neden böyle bir malzeme verdiğimi sorguladım. Artık 26 yaşındayım, ilk geldiğim sezonlardaki gibi 22-23 yaşlarında değilim ve yaşım bir bahane olamaz; karakter olarak artık bu durumları tolere etmem, daha sakin olmam gerekiyor.' dedi.

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18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümüyle ekrana geldiği 18 Haziran Çarşamba akşamı reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, 2. bölümüyle muazzam bir reyting artışı yaşadı. 2 puandan fazla reyting artıran Doğanın Kanunu, TOTAL grubunda liderliğe oturdu.

Öte yandan AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alan yapım, TRT 1'de ekrana gelen İngiltere - Hırvatistan FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması oldu.

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Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.

Burak Özçivit'in bir dizide başrol olacağını öğrenen izleyiciler, tepkilerin ardından partneri kim olacak sorusunu sormaya başladı. Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit'in partneri olan Neslihan Atagül bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce bir röportajda 'Yeniden partner olur muydunuz?' sorusu yöneltilince öfkelenen Neslihan Atagül'ün Burak Özçivit'le Güneşin Doğduğu Yer'de yeniden buluşacağı iddia edildi. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yanıtladı. Burak Özçivit'in yeni partnerinin kim olacağı ise merak konusu...

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Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.

Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.

Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, 'Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.

Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.

Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…' yazarak Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Haberi öğrenen Demet AkalınInstagram hesabından yaptığı 'İnsanların sevdiği karakterleri öldürmeyin!!!' paylaşımıyla duruma tepki gösterdi.

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Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz'de Üzüm Alazlı’ya hayat verecek Leya Kırşan’ın partneri belli oldu.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz'de Üzüm Alazlı’ya hayat verecek Leya Kırşan’ın partneri belli oldu.

Aytaç Çiçek’in yöneteceği, Özge Korkmaz ile Yeşim Gülay’ın senaryosunu üstlendiği diziye Enes Demirkapı dahil oldu. Volkan Yeniceli rolünü canlandıracak Enes Demirkapı, dizide Durali Yeniceli’nin (Şerif Erol) torunu olarak rol alacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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