Türkiye’nin Günlerce Konuştuğu Tekel Saldırısında Skandal Detay Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayiinde yaşanan silahlı saldırı günlerce konuşmuştu. Şimdi o saldırı sonrasında yaşananlar ile ilgili ortaya çıkan detay bir kez daha herkesin kanını dondurdu.

İddiaya göre; Esenyurt’taki tekele düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden gencin ailesine, “40 milyon TL ve iki çocuk verelim. Şikayetinizi geri çekin” teklifi yapıldı.

İşte kan donduran olayın detayları…