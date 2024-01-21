Türkiye’nin Günlerce Konuştuğu Tekel Saldırısında Skandal Detay Ortaya Çıktı
Türkiye’nin Günlerce Konuştuğu Tekel Saldırısında Skandal Detay Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayiinde yaşanan silahlı saldırı günlerce konuşmuştu. Şimdi o saldırı sonrasında yaşananlar ile ilgili ortaya çıkan detay bir kez daha herkesin kanını dondurdu.
İddiaya göre; Esenyurt’taki tekele düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden gencin ailesine, “40 milyon TL ve iki çocuk verelim. Şikayetinizi geri çekin” teklifi yapıldı.
İşte kan donduran olayın detayları…
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İstanbul Esenyurt’ta geçen temmuzda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen’in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısında yeni iddialar gündeme geldi.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Rengin Temoçin’in haberine göre; Tutuklu bulunan saldırının sanıklarından Tarık Özer’in, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu teklif ettiği” öne sürüldü.
Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker dava dosyasında bahsi geçen iddialara ilişkin resen araştırılması yönünde talepte bulundu. Cumhuriyet iddialara ilişkin, Cantürk Erzen ve avukat Kerim Bahadır Şeker ile konuştu.
Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. Bir de kız verelim ‘İstiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.
Baba Erzen şöyle konuştu: “Benim örf âdetimde böyle bir şey yok. Böyle barışa ‘Evet’ diyecek karakterim de yok. Kabul etmedim, tehdit etmeye başladılar. Mecbur muyum barışmaya? Hiçbir zaman çocuğumun kanını parayla satacak karakterim olamaz.
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Söz konusu açıklamaları sorduğumuz Tarık Özer’in ailesi iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Hukukun parayla satın alınacağına inanılıyor mu Türkiye’de? İddiaları reddediyoruz. Yargıya inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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+kdv. karakterinizi s...m sizin
Gerçekten mi ya kendi özgürlüğünüz için çocukları mal mülk gibi vermeyi mi düşündünüz dicem de babası yerine çocuğunu öldüren şerefsizi mi sorguluyorum bilmi... Devamını Gör
İnsana verdikleri değere bakar mısın! 2 kişiyi öldürdüler yetmedi. Çocuklarıda veriyorlar kan davalılarına. Çocuğa verdikleri değere bak. Nasıl insan bunlar?... Devamını Gör