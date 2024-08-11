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Türkiye'de Yaşayan Güney Koreli Genç Koreli Erkeklerin Neden Makyaj Yaptıklarını Anlattı

Türkiye'de Yaşayan Güney Koreli Genç Koreli Erkeklerin Neden Makyaj Yaptıklarını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 17:29 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 17:41

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Günümüzde makyaj, yalnızca kadınların tekelinde olmaktan çıkmış durumda. Artık cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin güzelliğini ve özgüvenini artırmak için başvurduğu bir araç haline geldi. Elbette yorgun görünen gözaltılarını kapatmak, kuruyan dudaklara krem sürmek cinsiyetle ilgili bir durum değil. Cilt bakımı ve cilt güzelliği konusunda öne çıkan Kore, bu adımın öncüsü oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@koreleetr/vid...
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Türkiye'de yaşayan bir Korel, Koreli erkeklerin neden makyaj yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de yaşayan bir Korel, Koreli erkeklerin neden makyaj yaptıklarını anlattı.

Kendi problemlerini anlatırken Türk erkeklerinin genlerine de övgüler yağdırdığı video beğeni topladı.

Kendi problemlerini anlatırken Türk erkeklerinin genlerine de övgüler yağdırdığı video beğeni topladı.

İşte o video;

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