Türkiye'de Olsa Nasıl Olurdu? Avrupalı Emekli Vatandaşlar Vikipedi'de Makale Yazmaya Başladı

Vikipedi'de boş maddeleri dolduranlar ya da makale yazanlar genellikle 18-40 yaş arasındaki genç nüfustur. Ancak bir Avrupa ülkesi var ki burada emekliler de Vikipedi'de yazmaya başlamış. Gelin o haberin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.