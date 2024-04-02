Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu'nun Hayatını Kaybettiği İddiası!
Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu'nun Hayatını Kaybettiği İddiası!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turker-inano...
Gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini yazdı.
88 yaşındaki duayen ismin yoğun bakımda yapılan müdahaleler sonrası hayatta olduğuna ilişkin bazı iddialar da geldi. Son olarak Cüneyt Özdemir, Türker İnanoğlu'nun entübe edildiğini açıkladı.
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Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu'ndan öldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü yapımcı ve yönetmen İnanoğlu, iki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Türker İnanoğlu'nun bugün hayatını kaybettiğini yazdı. Ancak İnanoğlu'nun yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğüne dair bazı iddialar da var.
Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir de Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğuna dair bilgilerini paylaştı.
Özdemir son olarak Türker İnanoğlu'nun entübe edildiğini açıkladı.
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