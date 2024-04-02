Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu'nun Hayatını Kaybettiği İddiası!

Gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini yazdı.

88 yaşındaki duayen ismin yoğun bakımda yapılan müdahaleler sonrası hayatta olduğuna ilişkin bazı iddialar da geldi. Son olarak Cüneyt Özdemir, Türker İnanoğlu'nun entübe edildiğini açıkladı.

Detaylar birazdan...