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Tüm Dünyada Kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nereden Geliyor?

Tüm Dünyada Kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nereden Geliyor?

Kadınlar Günü kadınlar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:39

Daha bir yüzyıldan fazla bir süredir, dünyanın dört bir yanındaki insanlar 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutluyorlar. Ancak 8 Mart neden önemli? Sorunun cevabı için sizleri içeriğimize alalım.👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-64723201
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Uluslararası Kadınlar Günü aslında Amerika merkezli bir işçi hareketinden ortaya çıktı.

Uluslararası Kadınlar Günü aslında Amerika merkezli bir işçi hareketinden ortaya çıktı.

Tohumlar 1908'de atıldı, 15 bin kadın New York City'de daha kısa çalışma saatleri, daha iyi ücret ve oy hakkı talebiyle yürüdü. Bir yıl sonra, Amerika Sosyalist Partisi ilk Ulusal Kadınlar Günü'nü ilan etti.

Bu etkinliği uluslararası bir etkinlik haline getirme fikri, bir komünist aktivist ve kadın hakları savunucusu olan Clara Zetkin'den geldi.

Bu etkinliği uluslararası bir etkinlik haline getirme fikri, bir komünist aktivist ve kadın hakları savunucusu olan Clara Zetkin'den geldi.

1910'da, Kopenhag'daki Uluslararası Çalışan Kadınlar Konferansı'nda bu fikri ortaya attı. Önerisi, konferansta bulunan 17 ülkeden 100 kadın tarafından oy birliğiyle desteklendi.

İlk Uluslararası Kadınlar Günü, 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı.

İlk Uluslararası Kadınlar Günü, 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı.

Birleşmiş Milletler (BM), etkinliği 1975'te tanımaya başladı. BM'nin ilk teması (1996'da) 'Geçmişi Kutlama, Gelecek İçin Planlama' idi.

Bayan Zetkin'in uluslararası bir kutlama için orijinal fikri belirli bir güne bağlı değildi. 8 Mart tarihi, 1917'deki savaş zamanı grevinde Rus kadınlarının "ekmek ve barış" taleplerinin ardından seçildi.

Bayan Zetkin'in uluslararası bir kutlama için orijinal fikri belirli bir güne bağlı değildi. 8 Mart tarihi, 1917'deki savaş zamanı grevinde Rus kadınlarının "ekmek ve barış" taleplerinin ardından seçildi.

Grevin dördüncü gününde, çar tahttan indirildi ve geçici hükümet kadınlara oy hakkı tanıdı. O zamanlar Rusya'da kullanılan Julian takvimine göre, kadınların grevi 23 Şubat'ta başladı. Dünyanın geri kalanında yaygın olarak kullanılan Gregoryen takvimine göre, bu tarih 8 Mart'tır.

Uluslararası Kadınlar Günü birçok ülkede milli bir tatildir. Çin'de, Devlet Konseyi'nin önerisi üzerine birçok kadın işten yarım gün izin alır.

Uluslararası Kadınlar Günü birçok ülkede milli bir tatildir. Çin'de, Devlet Konseyi'nin önerisi üzerine birçok kadın işten yarım gün izin alır.
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Dünya çapında binlerce etkinlik gerçekleştirilmektedir, bunlar arasında yürüyüşler, konuşmalar, konserler, sergiler ve tartışmalar bulunmaktadır.

Dünya çapında binlerce etkinlik gerçekleştirilmektedir, bunlar arasında yürüyüşler, konuşmalar, konserler, sergiler ve tartışmalar bulunmaktadır.

İtalya'da, Uluslararası Kadınlar Günü 'Festa della Donna' olarak adlandırılır ve akasya çiçekleri popüler bir hediye olarak kabul edilir.

İtalya'da, Uluslararası Kadınlar Günü 'Festa della Donna' olarak adlandırılır ve akasya çiçekleri popüler bir hediye olarak kabul edilir.

Rusya'da çiçek satışları genellikle Uluslararası Kadınlar Günü etrafında iki katına çıkar.

ABD'de, Mart Ayı Kadın Tarih Ayı olarak bilinir. Her yıl yayınlanan bir başkanlık bildirisi, Amerikalı kadınların başarılarını onurlandırır.

ABD'de, Mart Ayı Kadın Tarih Ayı olarak bilinir. Her yıl yayınlanan bir başkanlık bildirisi, Amerikalı kadınların başarılarını onurlandırır.

Hatta Mart 2024'ün başlarında, ABD Başkanı Joe Biden'in Twitter'dan ''Kadın Tarihi Ayı'' paylaşımı yaptı.

Hatta Mart 2024'ün başlarında, ABD Başkanı Joe Biden'in Twitter'dan ''Kadın Tarihi Ayı'' paylaşımı yaptı.

Kadın tarihi ayı hakkında daha fazla bilgi için 👇

"Kadın Tarihi Ayı, ulusumuzu güçlendiren olağanüstü kadınları kutlama zamanıdır. Bu ay, dünyayı daha adil, daha adil ve özgür bir yer haline getiren söylenen ve söylenmeyen öncülerin ve savunucuların mirasını kutluyoruz."

"Kadın Tarihi Ayı, ulusumuzu güçlendiren olağanüstü kadınları kutlama zamanıdır. Bu ay, dünyayı daha adil, daha adil ve özgür bir yer haline getiren söylenen ve söylenmeyen öncülerin ve savunucuların mirasını kutluyoruz."
twitter.com
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Uluslararası Kadınlar Günü web sitesine göre, mor, yeşil ve beyaz Uluslararası Kadınlar Günü'nün renkleridir,

Uluslararası Kadınlar Günü web sitesine göre, mor, yeşil ve beyaz Uluslararası Kadınlar Günü'nün renkleridir,

Siteye göre, 'Mor adaleti ve onuru simgeler. Yeşil umudu temsil eder. Beyaz ise saflığı temsil eder, ancak tartışmalı bir kavramdır'.

BM'nin 2024 teması "Kadınlara Yatırım Yap: İlerlemeyi Hızlandır" ve cinsiyet eşitliği önlemlerinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

BM'nin 2024 teması "Kadınlara Yatırım Yap: İlerlemeyi Hızlandır" ve cinsiyet eşitliği önlemlerinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

BM, 'Çatışmalar ve artan fiyatlar, 2025'e kadar ülkelerin %75'inin kamu harcamalarını kısmasına yol açabilir ve bu da kadınları ve temel hizmetlerini olumsuz etkileyebilir,' uyarısında bulunuyor. Uluslararası Kadınlar Günü web sitesi ise 'Dahil Etme İlhamı' temasını seçtiğini belirtiyor. Organizatörler ve etkinlikler, 'engelleri kaldırmayı, kalıpları sorgulamayı ve tüm kadınların değerli ve saygı gördüğü ortamlar yaratmayı' amaçlıyor.

Organizatörler günümüzde kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini ancak aynı zamanda dünya genelinde kadın haklarının erozyonunu ve cinsiyet şiddeti ile istismarın etkilerini de vurguladığını söylüyorlar.

Organizatörler günümüzde kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini ancak aynı zamanda dünya genelinde kadın haklarının erozyonunu ve cinsiyet şiddeti ile istismarın etkilerini de vurguladığını söylüyorlar.

Son 12 ay içinde, Orta Doğu, Afganistan, İran ve Ukrayna'daki kadınlar, savaş ve şiddet ortamında hakları için mücadele ettiler.

BM uzmanları, Gazze'de kadınlar ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddialar aldıklarını belirtiyorlar, bunlar arasında İsrail güçleri tarafından tecavüz vakaları da bulunuyor.

BM uzmanları, Gazze'de kadınlar ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddialar aldıklarını belirtiyorlar, bunlar arasında İsrail güçleri tarafından tecavüz vakaları da bulunuyor.

BBC, 7 Ekim Hamas saldırıları sırasında İsrailli kadınlara tecavüz, cinsel şiddet ve sakatlanma kanıtlarını da gördü.

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2023 Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi'ne göre, hiçbir ülke henüz tam cinsiyet eşitliği veya pariteyi sağlayamadı. Endeks, bu durumun dünya genelinde ulaşılmasının yüz yıldan fazla süreceğini belirtiyor.

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2023 Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi'ne göre, hiçbir ülke henüz tam cinsiyet eşitliği veya pariteyi sağlayamadı. Endeks, bu durumun dünya genelinde ulaşılmasının yüz yıldan fazla süreceğini belirtiyor.

Afganistan'da, Taliban tarafından ilkokul çağının üstündeki kızlar hala sınıflara giriş yasağıyla karşı karşıya kalarak kadınların eşit eğitim erişimini engelliyor. İran'da, birçok kadın, saçlarını örtmelerini gerektiren kurallara karşı gelmeye devam ederken, Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi gibi aktivistler uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. BM, Sudan'da kadınların ve kızların, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından kontrol edilen bölgelerde kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını, burada evlendirilmeye ve fidye karşılığında alıkonulmaya zorlandıklarını belirtiyor.

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Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmaya ne kadar uzaktayız? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmaya ne kadar uzaktayız? Yorumlarda buluşalım 👇

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