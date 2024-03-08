Tüm Dünyada Kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nereden Geliyor?
Tüm Dünyada Kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nereden Geliyor?
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-64723201
Daha bir yüzyıldan fazla bir süredir, dünyanın dört bir yanındaki insanlar 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutluyorlar. Ancak 8 Mart neden önemli? Sorunun cevabı için sizleri içeriğimize alalım.👇
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Uluslararası Kadınlar Günü aslında Amerika merkezli bir işçi hareketinden ortaya çıktı.
Bu etkinliği uluslararası bir etkinlik haline getirme fikri, bir komünist aktivist ve kadın hakları savunucusu olan Clara Zetkin'den geldi.
İlk Uluslararası Kadınlar Günü, 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı.
Bayan Zetkin'in uluslararası bir kutlama için orijinal fikri belirli bir güne bağlı değildi. 8 Mart tarihi, 1917'deki savaş zamanı grevinde Rus kadınlarının "ekmek ve barış" taleplerinin ardından seçildi.
Uluslararası Kadınlar Günü birçok ülkede milli bir tatildir. Çin'de, Devlet Konseyi'nin önerisi üzerine birçok kadın işten yarım gün izin alır.
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Dünya çapında binlerce etkinlik gerçekleştirilmektedir, bunlar arasında yürüyüşler, konuşmalar, konserler, sergiler ve tartışmalar bulunmaktadır.
İtalya'da, Uluslararası Kadınlar Günü 'Festa della Donna' olarak adlandırılır ve akasya çiçekleri popüler bir hediye olarak kabul edilir.
ABD'de, Mart Ayı Kadın Tarih Ayı olarak bilinir. Her yıl yayınlanan bir başkanlık bildirisi, Amerikalı kadınların başarılarını onurlandırır.
Hatta Mart 2024'ün başlarında, ABD Başkanı Joe Biden'in Twitter'dan ''Kadın Tarihi Ayı'' paylaşımı yaptı.
"Kadın Tarihi Ayı, ulusumuzu güçlendiren olağanüstü kadınları kutlama zamanıdır. Bu ay, dünyayı daha adil, daha adil ve özgür bir yer haline getiren söylenen ve söylenmeyen öncülerin ve savunucuların mirasını kutluyoruz."
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Uluslararası Kadınlar Günü web sitesine göre, mor, yeşil ve beyaz Uluslararası Kadınlar Günü'nün renkleridir,
BM'nin 2024 teması "Kadınlara Yatırım Yap: İlerlemeyi Hızlandır" ve cinsiyet eşitliği önlemlerinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.
Organizatörler günümüzde kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini ancak aynı zamanda dünya genelinde kadın haklarının erozyonunu ve cinsiyet şiddeti ile istismarın etkilerini de vurguladığını söylüyorlar.
BM uzmanları, Gazze'de kadınlar ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddialar aldıklarını belirtiyorlar, bunlar arasında İsrail güçleri tarafından tecavüz vakaları da bulunuyor.
Her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2023 Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi'ne göre, hiçbir ülke henüz tam cinsiyet eşitliği veya pariteyi sağlayamadı. Endeks, bu durumun dünya genelinde ulaşılmasının yüz yıldan fazla süreceğini belirtiyor.
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Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Toplumsal cinsiyet eşitliğini başarmaya ne kadar uzaktayız? Yorumlarda buluşalım 👇
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