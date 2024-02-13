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Tıp Öğrencisi Genç Kadın Hastasıyla Yaşadığı Diyaloğu "Neden Kadın Ürolog Olunmaz" Diyerek Anlattı

Tıp Öğrencisi Genç Kadın Hastasıyla Yaşadığı Diyaloğu "Neden Kadın Ürolog Olunmaz" Diyerek Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:35

Tıp öğrenimine devam eden doktor adayı bir kullanıcı hastanede yaşlı hastası ile yaşadıklarını 'Türkiye'de neden kadın ürolog olunmaz' diyerek anlattı.

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Ne demişler, "tıpta utanma olmaz." Ancak çoğumuz kimi zaman tüm amaçları bizleri sağlığımıza kavuşturmak olan sağlık çalışanlarından çekinmeden edemiyoruz.

Ne demişler, "tıpta utanma olmaz." Ancak çoğumuz kimi zaman tüm amaçları bizleri sağlığımıza kavuşturmak olan sağlık çalışanlarından çekinmeden edemiyoruz.

Öyle ki işin içine kültürel kodlar ve rezil olma, ayıplanma ve utanma duyguları da girince işler iki taraf için de garipleşebiliyor.

Bir tıp öğrencisi de yaşlı hastasıyla yaşadıklarını "Türkiye'de neden kadın ürolog olunmaz" diyerek paylaştı.

Bir tıp öğrencisi de yaşlı hastasıyla yaşadıklarını "Türkiye'de neden kadın ürolog olunmaz" diyerek paylaştı.

Hastasının testislerinde acil olarak müdahale edilmesi gereken ölümcül bir hastalık olduğunu söyleyen kadın, hocasının yönlendirmesiyle gittiği hastanın ağzından şikayetini bir türlü öğrenememe ve kovulma hikayesini anlattı.

Hikayenin tamamını gelin kendisinin ağzından dinleyelim. 👇

Videonun ardından kimi kullanıcılar genç doktor adayını haklı bulurken...

Videonun ardından kimi kullanıcılar genç doktor adayını haklı bulurken...

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Kimileri ise "kadın ürolog olunmaz" söylemlerini eleştirdi.

Kimileri ise "kadın ürolog olunmaz" söylemlerini eleştirdi.

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