Tıp Öğrencisi Genç Kadın Hastasıyla Yaşadığı Diyaloğu "Neden Kadın Ürolog Olunmaz" Diyerek Anlattı
Tıp Öğrencisi Genç Kadın Hastasıyla Yaşadığı Diyaloğu "Neden Kadın Ürolog Olunmaz" Diyerek Anlattı
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Ne demişler, "tıpta utanma olmaz." Ancak çoğumuz kimi zaman tüm amaçları bizleri sağlığımıza kavuşturmak olan sağlık çalışanlarından çekinmeden edemiyoruz.
Bir tıp öğrencisi de yaşlı hastasıyla yaşadıklarını "Türkiye'de neden kadın ürolog olunmaz" diyerek paylaştı.
Hikayenin tamamını gelin kendisinin ağzından dinleyelim. 👇
Videonun ardından kimi kullanıcılar genç doktor adayını haklı bulurken...
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Kimileri ise "kadın ürolog olunmaz" söylemlerini eleştirdi.
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