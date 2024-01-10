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TikTok’ta Canlı Yayın Açan Kadın Önce Göğüslerini Gösterdi Ardındansa Twerk Yapmaya Başladı

TikTok’ta Canlı Yayın Açan Kadın Önce Göğüslerini Gösterdi Ardındansa Twerk Yapmaya Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 12:34

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TikTok’ta yayın kurallarına aykırı olan içeriğe sahip yayın yapan kullanıcılar geçtiğimiz ay bir bir gözaltına alınmıştı.

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Göz altına alınmalar ‘laz kızı’ lakaplı kullanıcının göğüs dekolteli yayınlarının ardından başlamıştı.

Göz altına alınmalar ‘laz kızı’ lakaplı kullanıcının göğüs dekolteli yayınlarının ardından başlamıştı.

Ve artık TikTok yayınlarında böyle durumlara karşı önlem alınabilmesi adına kurallara uymayan içerikli yayına sahip kullanıcılar ifade vermişti.

Ve artık TikTok yayınlarında böyle durumlara karşı önlem alınabilmesi adına kurallara uymayan içerikli yayına sahip kullanıcılar ifade vermişti.

Haklarında TCK 226 suçundan işlem yapılan yayıncılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında TCK 226 suçundan işlem yapılan yayıncılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşananlardan sonra TikTok yayınlarına dikkat edilirken dün yeniden böyle bir yayın yapıldı.

Yaşananlardan sonra TikTok yayınlarına dikkat edilirken dün yeniden böyle bir yayın yapıldı.

Genç kadın önce üstünü çıkarıyor gibi yaparak göğüslerini açtı ve ayağa kalkarak dans etti.

Genç kadın önce üstünü çıkarıyor gibi yaparak göğüslerini açtı ve ayağa kalkarak dans etti.
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Ardından ise dakikalarca twerk yaptı.

Ardından ise dakikalarca twerk yaptı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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