TikTok’ta Canlı Yayın Açan Kadın Önce Göğüslerini Gösterdi Ardındansa Twerk Yapmaya Başladı

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Göz altına alınmalar ‘laz kızı’ lakaplı kullanıcının göğüs dekolteli yayınlarının ardından başlamıştı.
Ve artık TikTok yayınlarında böyle durumlara karşı önlem alınabilmesi adına kurallara uymayan içerikli yayına sahip kullanıcılar ifade vermişti.
Haklarında TCK 226 suçundan işlem yapılan yayıncılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşananlardan sonra TikTok yayınlarına dikkat edilirken dün yeniden böyle bir yayın yapıldı.
Genç kadın önce üstünü çıkarıyor gibi yaparak göğüslerini açtı ve ayağa kalkarak dans etti.
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Ardından ise dakikalarca twerk yaptı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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