TikTok Sapığı! Kendini Medyum Olarak Tanıtan Adam Büyü İçin Para Alarak Cinsel Organını Gösterdi
TikTok Sapığı! Kendini Medyum Olarak Tanıtan Adam Büyü İçin Para Alarak Cinsel Organını Gösterdi
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TikTok'ta kendini Yusuf Y. diye tanıtan ve Mardin Midyat'ta yaşayan bir adam, kendisini insanlara medyum olarak tanıttı. Dolandırıcı adam açtığı yayınlarda ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.
Kendisine küfür eden ve eleştiren insanları ise kişisel verilerini açıklamakla tehdit etti.
Bazı yayınlarda cinsel organını gösteren Yusuf Y.'nin bir kullanıcıya Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" dediği de görüldü. Başka bir yayında ise kameraya tavuğu gösterip ardından tavuğun kafasını kesmesi yer aldı.
Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yahu çoluk çocuk bile izliyor. Bu nasıl bir pervasızlık.
pervasızlık biraz hafif kaldı sanki
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