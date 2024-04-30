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TikTok Sapığı! Kendini Medyum Olarak Tanıtan Adam Büyü İçin Para Alarak Cinsel Organını Gösterdi

TikTok Sapığı! Kendini Medyum Olarak Tanıtan Adam Büyü İçin Para Alarak Cinsel Organını Gösterdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.04.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 12:29

TikTok kapatılsın tartışmaları devam ederken yeni bir haber Mardin'in Midyat ilçesinden geldi. Kendini medyum olarak tanıtan adam hem insanları dolandırdı hem de cinsel organını gösterdi.

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TikTok'ta kendini Yusuf Y. diye tanıtan ve Mardin Midyat'ta yaşayan bir adam, kendisini insanlara medyum olarak tanıttı. Dolandırıcı adam açtığı yayınlarda ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

TikTok'ta kendini Yusuf Y. diye tanıtan ve Mardin Midyat'ta yaşayan bir adam, kendisini insanlara medyum olarak tanıttı. Dolandırıcı adam açtığı yayınlarda ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

Kendisine küfür eden ve eleştiren insanları ise kişisel verilerini açıklamakla tehdit etti.

Kendisine küfür eden ve eleştiren insanları ise kişisel verilerini açıklamakla tehdit etti.

Bazı yayınlarda cinsel organını gösteren Yusuf Y.'nin bir kullanıcıya Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" dediği de görüldü. Başka bir yayında ise kameraya tavuğu gösterip ardından tavuğun kafasını kesmesi yer aldı.

Bazı yayınlarda cinsel organını gösteren Yusuf Y.'nin bir kullanıcıya Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" dediği de görüldü. Başka bir yayında ise kameraya tavuğu gösterip ardından tavuğun kafasını kesmesi yer aldı.

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Nuray

Yahu çoluk çocuk bile izliyor. Bu nasıl bir pervasızlık.

Demirel can

pervasızlık biraz hafif kaldı sanki

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