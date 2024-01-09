TikTok Canlı Yayınında Şiddete Uğradı! Kafa Atarak Kurtuldu: 'Abi Yapma'

TikTok'ta para karşılığı müstehcen görüntüler paylaşılırken bu kez de şiddet görüntülerine yer verildi. TikTok'ta canlı yayın açan bir kadın, eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Genç kadın, boğazına yapışan adama kafa atarak kurtulabildi.