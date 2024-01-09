TikTok Canlı Yayınında Şiddete Uğradı! Kafa Atarak Kurtuldu: 'Abi Yapma'
TikTok Canlı Yayınında Şiddete Uğradı! Kafa Atarak Kurtuldu: 'Abi Yapma'
TikTok'ta para karşılığı müstehcen görüntüler paylaşılırken bu kez de şiddet görüntülerine yer verildi. TikTok'ta canlı yayın açan bir kadın, eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Genç kadın, boğazına yapışan adama kafa atarak kurtulabildi.
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TikTok'ta paylaşılan şiddet ve müstehcen görüntülerin her geçen gün dozu artarak devam ediyor. Toplumda infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
Serbestmagazin1'in haberine göre, TikTok'ta canlı yayın yaptığı esnada eşi olduğu iddia edilen kişiyle anlaşmazlık yaşayan bir kadın canlı yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya çalıştığı görüldü.
Görüntülerde, kadının, adama canının acıdığını söylemesine karşın şiddetin devam ettiği görüldü. Bunun üzerine kadın, adama kafa atarak kendini kurtarabildi. Burnunu aldığı darbe sonrası kadına gösterdiği fiziksel şiddeti sona erdiren erkek daha sonra şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi 'Abi yapma' diyerek duruma tepki gösterdi.
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