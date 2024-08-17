THY’nin Maymun Çiçeği Önlemi: Afrika Uçuşlarında Maske ve Eldiven Geri Dönüyor
THY’nin Maymun Çiçeği Önlemi: Afrika Uçuşlarında Maske ve Eldiven Geri Dönüyor
Afrika kıtasında hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan etmişti. Virüs, Afrika dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti. Türk Hava Yolları, virüse önlem olarak Afrika’ya yapılacak uçuşlarda kabin görevlilerinin maske ve eldiven takmasına karar verdi.
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Koronavirüs pandemisinin yakın hatırası hala akıllardayken, Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği virüsü de pandemi önlemlerini yeniden hatırlattı.
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HavaSosyalMedya’nın iddiasına göre, TYH de Afrika uçuşları için önlem aldı.
İddiaya göre, İstanbul Havalimanı-Afrika seferlerinde kabin memurları maske ve eldiven kullanmaya başlayacak.
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği ile ilgili aldığı küresel acil durum kararının, daha çok farkındalık yaratmak için alındığını açıklamıştı.
Afrika kıtasında Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle kısa zamanda 517 kişi hayatını kaybetmişti.
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