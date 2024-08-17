THY’nin Maymun Çiçeği Önlemi: Afrika Uçuşlarında Maske ve Eldiven Geri Dönüyor

Afrika kıtasında hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan etmişti. Virüs, Afrika dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti. Türk Hava Yolları, virüse önlem olarak Afrika’ya yapılacak uçuşlarda kabin görevlilerinin maske ve eldiven takmasına karar verdi.