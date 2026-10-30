Terapistler Açıkladı: Sık Sık 'İnsanlardan Nefret Ediyorum' Demenin Ardında Yatan Sebep
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'İnsanlardan nefret ediyorum' cümlesi, kötü geçen bir günün sonunda çoğumuzun ağzından kendiliğinden çıkıyor sanki.
Terapistlere göre bu düşünceye sahip olmak tek başına sorun değil. Ama cümle sık sık tekrarlanıyorsa, asıl hedef insanlar değil, görmezden gelinen başka bir şey olabilir.
Aslında mesele insanlar değil, biriken stres
Kötü düşünce yoktur, kötü davranış vardır
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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