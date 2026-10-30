Terapistler Açıkladı: Sık Sık 'İnsanlardan Nefret Ediyorum' Demenin Ardında Yatan Sebep

Evlilik ve aile terapisti Emmalee Bierly'ye göre 'insanlardan nefret ediyorum' demek, 'Bende neler oluyor?' sorusundan kaçmanın kolay bir yolu. Bierly bunu yanlış yöne çevrilmiş öfke ve suçlama olarak tanımlıyor.

Gergin geçen bir toplantı, akşam yemeği telaşı, araya sıkışan bir veteriner randevusu... Yükler üst üste binince faturayı çoğu zaman karşımızdaki insanlara kesiyoruz. Oysa öfkenin kaynağı genellikle stresin kendisi ya da koyamadığımız sınırlar.

Klinik sosyal hizmet uzmanı Lindsay Goldfarb ise bu cümlenin ardında reddedilme hissi, sosyal kaygı ya da karşılanmayan ihtiyaçlar olabileceğini söylüyor. Ona göre insan doğası gereği sosyal bir varlık; bu ifade çoğu zaman gerçek bir inanç değil, kendini korumaya yönelik bir tepki.