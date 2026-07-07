Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Kia, Temmuz ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Özellikle elektrikli modelleriyle sevilen Kia, sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin radarında yer alıyor. Kia'nın bu ayki fiyat listelerinde önemli bir artış yapmadığı görüldü.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?

İşte, Kia Temmuz 2026 fiyat listesi.

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