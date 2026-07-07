Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
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Kia, Temmuz ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Özellikle elektrikli modelleriyle sevilen Kia, sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin radarında yer alıyor. Kia'nın bu ayki fiyat listelerinde önemli bir artış yapmadığı görüldü.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Temmuz 2026 fiyat listesi.
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Kia fiyat listesi Temmuz 2026
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Kia Picanto fiyat listesi Temmuz 2026
Kia Stonic fiyat listesi Temmuz 2026
Kia XCeed fiyat listesi Temmuz 2026
Kia Niro EV fiyat listesi Temmuz 2026
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Kia Sportage fiyat listesi Temmuz 2026
Kia Sorento fiyat listesi Temmuz 2026
Kia EV3 fiyat listesi Temmuz 2026
Kia EV6 fiyat listesi Temmuz 2026
Kia EV9 fiyat listesi Temmuz 2026
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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