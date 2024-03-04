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Temizlik Sonrası Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?

etiket Temizlik Sonrası Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 12:56

Temizlik yapmayı daha güzel hale getirmek için sonrasında kendine bir ödül belirlemen gerekiyor. Bu testin sonunda sana o ödülün ne olduğunu söyleyeceğiz!

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1. Sana göre temizlik için en ideal gün hangisi?

2. Temizlik yaparken yardım ister misin?

3. Temizliğe hangi odadan başlarsın?

4. Peki hangi odayla bitirirsin?

5. Temizlik sırasında ne tarz müzikler dinlersin?

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6. Bunlardan hangisi olursa temizliği yarıda bırakırsın?

7. Temizlik yaparken bunlardan hangisi seni en çok yoruyor?

8. Banyo ve tuvalet temizliğin ortalama ne kadar sürüyordur?

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Şöyle güzel bir kahve yaparak!

Temizlik sonrası senin için en iyi gidecek olan şey belli; güzel bir kahve! Kahveni yaptıktan sonra tertemiz evini izlerken güzelce yudumlamak sana ilaç gibi gelecek. Tıpkı foşur foşur reis Cem Özkök’ün yaptığı gibi! Ayrıca bir sonraki temizliğin için de motivasyon sağlayacağına şüphe yok.

Peki kahveni nasıl yapacaksın? E tabii ki Philips Lattego ile! Tek bir düğmeye dokunarak taze çekilmiş kahve çekirdekleri ve taze süt ile hazırlanmış enfes bir kahve seni bekilyor!

En sevdiğin diziyi açıp keyifle izleyerek!

Temizlik sonrası yorgunluktan adım atacak hali kalmayanlardan mısın? O zaman senin en büyük ödülün, en sevdiğin diziyi açıp keyifle izlemek olacaktır! Dizinin yeni veya eskisi olması fark etmiyor; önemli olan sana temizlik sonrası iyi hissettirmesi! Yanına bir de kahve yaparsın...  Tıpkı foşur foşur reis Cem Özkök’ün yaptığı gibi! Ayrıca bir sonraki temizliğin için de motivasyon sağlayacağına şüphe yok.

Peki kahveni nasıl yapacaksın? E tabii ki Philips Lattego ile! Tek bir düğmeye dokunarak taze çekilmiş kahve çekirdekleri ve taze süt ile hazırlanmış enfes bir kahve seni bekilyor!

Sevdiklerini çağırıp onlarla vakit geçirerek!

Ev temizliği neden yapılır? Sevdiklerimizi tertemiz bir evde ağırlayabilelim diye! Bu yüzden güzel bir temizlik sonrası senin en büyük ödülün, sevdiklerinle birlikte olmak! Temizlik biter bitmez onları çağırıyor ve sohbet eşliğinde evinin temizliğini izliyorsun. Bir de güzel kahve yaparsın...  Tıpkı foşur foşur reis Cem Özkök’ün yaptığı gibi! Ayrıca bir sonraki temizliğin için de motivasyon sağlayacağına şüphe yok.

Peki kahveni nasıl yapacaksın? E tabii ki Philips Lattego ile! Tek bir düğmeye dokunarak taze çekilmiş kahve çekirdekleri ve taze süt ile hazırlanmış enfes bir kahve seni bekilyor!

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