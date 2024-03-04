Temizlik Sonrası Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?

Temizlik sonrası senin için en iyi gidecek olan şey belli; güzel bir kahve! Kahveni yaptıktan sonra tertemiz evini izlerken güzelce yudumlamak sana ilaç gibi gelecek. Tıpkı foşur foşur reis Cem Özkök’ün yaptığı gibi! Ayrıca bir sonraki temizliğin için de motivasyon sağlayacağına şüphe yok.

Peki kahveni nasıl yapacaksın? E tabii ki Philips Lattego ile! Tek bir düğmeye dokunarak taze çekilmiş kahve çekirdekleri ve taze süt ile hazırlanmış enfes bir kahve seni bekilyor!