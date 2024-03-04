Temizlik Sonrası Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?
Temizlik Sonrası Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?
Temizlik yapmayı daha güzel hale getirmek için sonrasında kendine bir ödül belirlemen gerekiyor. Bu testin sonunda sana o ödülün ne olduğunu söyleyeceğiz!
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1. Sana göre temizlik için en ideal gün hangisi?
2. Temizlik yaparken yardım ister misin?
3. Temizliğe hangi odadan başlarsın?
4. Peki hangi odayla bitirirsin?
5. Temizlik sırasında ne tarz müzikler dinlersin?
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6. Bunlardan hangisi olursa temizliği yarıda bırakırsın?
7. Temizlik yaparken bunlardan hangisi seni en çok yoruyor?
8. Banyo ve tuvalet temizliğin ortalama ne kadar sürüyordur?
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