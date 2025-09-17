Tek Soruluk Test: Senin Zayıf Noktan Ne?

Herkesin Bir Zayıf Noktası Vardır... Ama seninkisi ne? Bu sadece tek soruda hem karakterini hem de en kırılgan yönünü ortaya çıkaracak. Belki farkındaydın, belki de hiç düşünmemiştin...

Cevabın, seni sen yapan en savunmasız ama en gerçek yanınla yüzleştirebilir.

Hazırsan başlıyoruz!