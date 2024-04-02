Tarihe Geçen Boksör Busenaz Sürmeneli

Pandeminin hemen başında Tokyo için kota maçına çıkacaktım ki turnuva iptal edildi. Moralim bozuldu tabii ki ama bir yıl bekleyip tam olgunlaşan o meyveyi yemek de çok tatlıydı. Ringe çıktım, kotamı aldım. O bir seneyi dolu dolu geçirdim. Ringin kenarında yorgunluktan bayılacak kadar çok çalıştım. Hepsine değdi.
Annemi düşünmek kalbimi aşkla dolduruyor
Onun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Annemin annem olduğunu bilmek, onu bir saniyeliğine aklıma getirmek bile benim kalbimi aşkla sevgiyle dolduruyor. En büyük destekçim, güç kaynağım, her zaman dimdik arkamda destekçim. Dedem ise geçtiğimiz yıl rahmetli oldu. “Kızım sen olimpiyat şampiyonu olacaksın ama ben göremeyeceğim.” demişti. O yüzden final maçı sonrası çok duygusal anlar yaşadım.
Buse Naz Çakıroğlu ile Türk boksunu en ileriye taşımak istiyoruz
Birlikte Türk boksunu en ileriye taşımak için çalışıyoruz. Buse ile arkadaşlığımız iyi, genelde ayrı şehirlerde çalışıyoruz ama birlikte kamp yaptığımız da oluyor. Tokyo’da çok büyük başarı elde etti. Daha da iyileri olacaktır eminim.
Şampiyon olduktan sonra ilk olarak rahmetli dedemi andım
Bunların hepsini bir arada yaşıyor insan ve bu duygu yoğunluğu dolup taşıp gözyaşlarıyla kendini gösteriyor. Yılların emeği, seni seven insanlar, yorgunluk, bayrağımızın verdiği gurur… Aklımdan milyonlarca şey geçti şampiyonluğum açıklandığında… İlki ise rahmetli dedemi anmak oldu.
Paris 2024 olimpiyat oyunları daha güzel olacak
Boksta ilk altın madalyamızı kazandık, okçulukta da öyle. Karatede birçok madalya kazandık. Skalamıza yepyeni branşlar ekledik. Tarihimizin en çok madalya ile kapattığımız olimpiyatı oldu. Son dönemlerde büyük atılımlar yapıyoruz, Paris 2024’te daha da güzel olacak.
Zor günlerim oldu
Çok zor zamanlar yaşadım elbette. Sakatlıklar, yorgunluktan ağlatacak kadar tempolu antrenmanlar, bazı zaman yenilgiler… İnsanın canına tak ettiren noktalar oluyor bu sporun doğasında var. Pes etmeyenler kazanıyor pes edenler kaybediyor, fark bu noktada. Pişmanlık asla hissetmedim. Hayatımı adadığım şey bayrağım, ülkem, ailem. Gurur duyuyorum.
Sportif başarı ön planda olacak benim için
Şu ana kadar performansıma ve sportif başarıma çok odaklı olduğum için spor sonrası için düşünceler bir hedef değil hayal niteliğindeydi benim. Bundan sonra yine sportif başarı ön planda olacak benim için, yaşım çok genç, ancak sonrasını da daha ciddi şekilde düşüneceğim.
Genç sporcular desteklenmeli
Burada her ailenin her ebeveynin düşüncesi, yaklaşımı farklı olabilir. Kimseye bunu doğru bunu yanlış yapıyorsun diyemeyiz ama bir genç, sporcu olmak istiyorsa, yetenek ışığı da seziliyorsa desteklenmeli. Akademik tarafta başarılı olacağını düşünen bir ailesi varsa yapmayın etmeyin diyemeyiz. Dediğim gibi hassas bir konu.
Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum
P&G, Trendyol ve BTC Türk gibi ana sponsorlarım var. Bunun yanında BigJoy Sports supplement sponsorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz sporcular için partner markaların desteği çok çok önemli. Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim zaten hep yanımdalar. Basın ve sosyal medyadan da büyük bir ilgi var.
Busenaz’ın dediği gibi :
“İlk olmak güzel ve ilkleri her zaman tarih yazar ama devamında neden iki ya da üç olimpiyat şampiyonluğu olmasın ki…”
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