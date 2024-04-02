Tarihe Geçen Boksör Busenaz Sürmeneli

Ben çocukluğumda birçok spor branşını denedim. Annem sağ olsun bana spor aşkını aşıladı. Futbola eğilimim vardı ama şu anki antrenörüm ve aynı zamanda teyzemin eşi olan Cahit Süme benim yeteneklerimi fark edip boksör olmamın geleceğim için çok daha iyi olacağını ailemle paylaştı. Ben de boksu çok sevdim çünkü içimdeki tüm enerjiyi, patlayıcı gücü yansıtabildiğimi gördüm. 2013 yılından bu yana milli takımdayım ve ülkemi temsil ediyorum.

Bu hikâyeyi birlikte yazıyoruz

Bahsettiğim gibi antrenörüm aynı zamanda teyzemin eşi. 10 yaşımdan beri birlikte çalışıyoruz ve bu hikâyeyi birlikte yazıyoruz. Haftanın 6 günü, günde 6-7 saat, varımızı yoğumuzu ortaya koyarak çalıştık. Çünkü bu başarının başka bir yolu yok.

Ringte gördüğünüz Buse ile dışarıda gördüğünüz Buse arasında biraz fark var!

Ben dolu dolu sporu yaşadım hayatımın her anında. Çocukluğum da doğal olarak boksla geçti. Mutlu ve sosyal bir çocuktum. Ringde gördüğünüz Buse ile dışarıda gördüğünüz Buse arasında biraz fark var. Ben huzuru, sakinliği çok severim. Arkadaşlarımla eğlenmeyi çok severim. Çocukken de böyleydi. Öğretmenlerim severdi, biraz da yaramazdık tabii yerimizde duramıyorduk ama her şey çok güzeldi.

Maçı kafamda oynar, kazanır ve yaşarım

Ringe çıkmadan önce yaptığım bazı ritüeller var, olimpiyatlarda bunu izleyen herkes az çok görmüştür. Alana gelene kadar da totemlerim ritüellerim var ama çok büyük şeyler değil. Ben dua ederim. Beni çok rahatlatır. Müzik dinlerim. Maçı kafamda oynar ve hakemden önce elimi kendim kaldırırım. Yaşarım yani.

Kendime örnek aldığım kişiler var

Bu çok büyük bir gurur ve onur tabii ki… Yakıştırmalar yapılıyor ama benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Muhammed Ali dünyaya mâl olmuş bir süperstar. Oyun içinde ondan aldığım, esinlendiğim hareketlerim mutlaka vardır. Benim idolüm Ukraynalı iki olimpiyat şampiyonluğu yaşamış Vasily Lomachenko. Onu izleyerek kendi tarzıma şekil verdim.

Yaşadığım hayattan mutluyum

Yaşadığım hayattan çok mutluyum. Evet, aileden, arkadaşlardan ayrı kalmak bazen çok zor ama bir şampiyon gibi yaşamak da herkese nasip olmuyor. Çok şükür ben spor dışı hayatımı da elimden geldiğince güzelleştiriyorum, keyifli vakit geçirip motivasyon depolarımı dolduruyorum.

Boks sporu bu ülkenin en güçlü ve en iddialı olduğu branşlardan biri haline gelecek

Boks sporu bu ülkenin en güçlü ve en iddialı olduğu branşlardan biri haline gelecek. Çok güzel adımlar atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Kazandığımız başarılar aileleri de teşvik ediyor. Birçok sporcu ve birçok kurum filizleniyor. Havuz genişleyecek, antrenörler ve sporcular artacak, bilimin ve stratejinin önemi daha da kavranacak.