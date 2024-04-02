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Tarihe Geçen Boksör Busenaz Sürmeneli

etiket Tarihe Geçen Boksör Busenaz Sürmeneli

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 01:00

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türk kadın sporcular tarih yazdı. Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina’da Nurcan Taylan ile alan Türkiye, tam 17 yıl aradan sonra Busenaz Sürmeneli’yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. 69 kiloda Çinli rakibini yenen milli sporcu, Türk boks tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan  ilk Türk boksör oldu. Olimpiyat madalyasını hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınına, Türk’ün gücünü gösteren herkese adayan Busenaz SÜRMENELİ, kendisi hakkında merak edilenleri yazarımız Çağın ALTUĞ’a anlattı.

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Çocukluğumda birçok spor branşını denedim!

Çocukluğumda birçok spor branşını denedim!

Ben çocukluğumda birçok spor branşını denedim. Annem sağ olsun bana spor aşkını aşıladı. Futbola eğilimim vardı ama şu anki antrenörüm ve aynı zamanda teyzemin eşi olan Cahit Süme benim yeteneklerimi fark edip boksör olmamın geleceğim için çok daha iyi olacağını ailemle paylaştı. Ben de boksu çok sevdim çünkü içimdeki tüm enerjiyi, patlayıcı gücü yansıtabildiğimi gördüm. 2013 yılından bu yana milli takımdayım ve ülkemi temsil ediyorum.

Bu hikâyeyi birlikte yazıyoruz

Bahsettiğim gibi antrenörüm aynı zamanda teyzemin eşi. 10 yaşımdan beri birlikte çalışıyoruz ve bu hikâyeyi birlikte yazıyoruz. Haftanın 6 günü, günde 6-7 saat, varımızı yoğumuzu ortaya koyarak çalıştık. Çünkü bu başarının başka bir yolu yok.

Ringte gördüğünüz Buse ile dışarıda gördüğünüz Buse arasında biraz fark var!

Ben dolu dolu sporu yaşadım hayatımın her anında. Çocukluğum da doğal olarak boksla geçti. Mutlu ve sosyal bir çocuktum. Ringde gördüğünüz Buse ile dışarıda gördüğünüz Buse arasında biraz fark var. Ben huzuru, sakinliği çok severim. Arkadaşlarımla eğlenmeyi çok severim. Çocukken de böyleydi. Öğretmenlerim severdi, biraz da yaramazdık tabii yerimizde duramıyorduk ama her şey çok güzeldi.

Maçı kafamda oynar, kazanır ve yaşarım

Ringe çıkmadan önce yaptığım bazı ritüeller var, olimpiyatlarda bunu izleyen herkes az çok görmüştür. Alana gelene kadar da totemlerim ritüellerim var ama çok büyük şeyler değil. Ben dua ederim. Beni çok rahatlatır. Müzik dinlerim. Maçı kafamda oynar ve hakemden önce elimi kendim kaldırırım. Yaşarım yani.

Kendime örnek aldığım kişiler var

Bu çok büyük bir gurur ve onur tabii ki… Yakıştırmalar yapılıyor ama benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Muhammed Ali dünyaya mâl olmuş bir süperstar. Oyun içinde ondan aldığım, esinlendiğim hareketlerim mutlaka vardır. Benim idolüm Ukraynalı iki olimpiyat şampiyonluğu yaşamış Vasily Lomachenko. Onu izleyerek kendi tarzıma şekil verdim.

Yaşadığım hayattan mutluyum

Yaşadığım hayattan çok mutluyum. Evet, aileden, arkadaşlardan ayrı kalmak bazen çok zor ama bir şampiyon gibi yaşamak da herkese nasip olmuyor. Çok şükür ben spor dışı hayatımı da elimden geldiğince güzelleştiriyorum, keyifli vakit geçirip motivasyon depolarımı dolduruyorum.

Boks sporu bu ülkenin en güçlü ve en iddialı olduğu branşlardan biri haline gelecek

Boks sporu bu ülkenin en güçlü ve en iddialı olduğu branşlardan biri haline gelecek. Çok güzel adımlar atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Kazandığımız başarılar aileleri de teşvik ediyor. Birçok sporcu ve birçok kurum filizleniyor. Havuz genişleyecek, antrenörler ve sporcular artacak, bilimin ve stratejinin önemi daha da kavranacak.

Pandemi dönemini dolu dolu geçirdim

Pandemi dönemini dolu dolu geçirdim

Pandeminin hemen başında Tokyo için kota maçına çıkacaktım ki turnuva iptal edildi. Moralim bozuldu tabii ki ama bir yıl bekleyip tam olgunlaşan o meyveyi yemek de çok tatlıydı. Ringe çıktım, kotamı aldım. O bir seneyi dolu dolu geçirdim. Ringin kenarında yorgunluktan bayılacak kadar çok çalıştım. Hepsine değdi.

Annemi düşünmek kalbimi aşkla dolduruyor

Onun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Annemin annem olduğunu bilmek, onu bir saniyeliğine aklıma getirmek bile benim kalbimi aşkla sevgiyle dolduruyor. En büyük destekçim, güç kaynağım, her zaman dimdik arkamda destekçim. Dedem ise geçtiğimiz yıl rahmetli oldu. “Kızım sen olimpiyat şampiyonu olacaksın ama ben göremeyeceğim.” demişti. O yüzden final maçı sonrası çok duygusal anlar yaşadım.

Buse Naz Çakıroğlu ile Türk boksunu en ileriye taşımak istiyoruz

Birlikte Türk boksunu en ileriye taşımak için çalışıyoruz. Buse ile arkadaşlığımız iyi, genelde ayrı şehirlerde çalışıyoruz ama birlikte kamp yaptığımız da oluyor. Tokyo’da çok büyük başarı elde etti. Daha da iyileri olacaktır eminim.

Şampiyon olduktan sonra ilk olarak rahmetli dedemi andım

Bunların hepsini bir arada yaşıyor insan ve bu duygu yoğunluğu dolup taşıp gözyaşlarıyla kendini gösteriyor. Yılların emeği, seni seven insanlar, yorgunluk, bayrağımızın verdiği gurur… Aklımdan milyonlarca şey geçti şampiyonluğum açıklandığında… İlki ise rahmetli dedemi anmak oldu.

Paris 2024 olimpiyat oyunları daha güzel olacak

Boksta ilk altın madalyamızı kazandık, okçulukta da öyle. Karatede birçok madalya kazandık. Skalamıza yepyeni branşlar ekledik. Tarihimizin en çok madalya ile kapattığımız olimpiyatı oldu. Son dönemlerde büyük atılımlar yapıyoruz, Paris 2024’te daha da güzel olacak.

Zor günlerim oldu

Çok zor zamanlar yaşadım elbette. Sakatlıklar, yorgunluktan ağlatacak kadar tempolu antrenmanlar, bazı zaman yenilgiler… İnsanın canına tak ettiren noktalar oluyor bu sporun doğasında var. Pes etmeyenler kazanıyor pes edenler kaybediyor, fark bu noktada. Pişmanlık asla hissetmedim. Hayatımı adadığım şey bayrağım, ülkem, ailem. Gurur duyuyorum.

Sportif başarı ön planda olacak benim için

Şu ana kadar performansıma ve sportif başarıma çok odaklı olduğum için spor sonrası için düşünceler bir hedef değil hayal niteliğindeydi benim. Bundan sonra yine sportif başarı ön planda olacak benim için, yaşım çok genç, ancak sonrasını da daha ciddi şekilde düşüneceğim.

Genç sporcular desteklenmeli

Burada her ailenin her ebeveynin düşüncesi, yaklaşımı farklı olabilir. Kimseye bunu doğru bunu yanlış yapıyorsun diyemeyiz ama bir genç, sporcu olmak istiyorsa, yetenek ışığı da seziliyorsa desteklenmeli. Akademik tarafta başarılı olacağını düşünen bir ailesi varsa yapmayın etmeyin diyemeyiz. Dediğim gibi hassas bir konu.

Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum

P&G, Trendyol ve BTC Türk gibi ana sponsorlarım var. Bunun yanında BigJoy Sports supplement sponsorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz sporcular için partner markaların desteği çok çok önemli. Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim zaten hep yanımdalar. Basın ve sosyal medyadan da büyük bir ilgi var.

Busenaz’ın dediği gibi :

“İlk olmak güzel ve ilkleri her zaman tarih yazar ama devamında neden iki ya da üç olimpiyat şampiyonluğu olmasın ki…”

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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