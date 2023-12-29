Suudi Arabistan'daki Pelin Akil Atatürk'e Neden Karşı Çıkıldığını Anlattığı Paylaşımlarını Peş Peşe Sildi

Pelin Akil, maçın iptal edilmesi üzerine neden Atatürk'e dair tişörtlerin ve pankartların Suudi Arabistan'da izin verilmediğini açıkladı.

'Dışarı çıkıyorsunuz, diz üstü etek giyemiyorsunuz. Bu ülkenin bazı kuralları var. Bu kurallardan bir tanesi de hangi ülkenin maçı olursa olsun, sizin özelinizde değil, Atatürk'le bir ilgisi yok. Bizim maçlarımızda poster, slogan, resim atmak yasak diyor...'