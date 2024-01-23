Survivor Şampiyonu Nisan Bölükbaşı Manifest Yaparak Şampiyon Olduğunu Açıkladı

Survivor 2022 şampiyonu Nisa belki de Survivor tarihi boyunca en tartışmalı şampiyonların başında geliyor. Oyun performansları düşük olmasına rağmen yüksek SMS almasıyla 1. olan Nisa, Acun Medya Akademi'de verdiği söyleşide şampiyonluk için yaptığı manifesti açıkladı.

KAYNAK: Acun Medya Akademi