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Survivor Şampiyonu Nisan Bölükbaşı Manifest Yaparak Şampiyon Olduğunu Açıkladı

Survivor Şampiyonu Nisan Bölükbaşı Manifest Yaparak Şampiyon Olduğunu Açıkladı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:18

Survivor 2022 şampiyonu Nisa belki de Survivor tarihi boyunca en tartışmalı şampiyonların başında geliyor. Oyun performansları düşük olmasına rağmen yüksek SMS almasıyla 1. olan Nisa, Acun Medya Akademi'de verdiği söyleşide şampiyonluk için yaptığı manifesti açıkladı.

KAYNAK: Acun Medya Akademi

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Survivor tarihinin en tartışmalı şampiyonluklarından biri hiç şüphesiz 2022 yılında Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu oldu.

Survivor tarihinin en tartışmalı şampiyonluklarından biri hiç şüphesiz 2022 yılında Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu oldu.

Eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yla son ikiye kalan Nisa özellikle oyun performansı kötü olduğu için şampiyonluğa uzak gibi görünse de SMS oylamasıyla 1. olmuştu.

Eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yla son ikiye kalan Nisa özellikle oyun performansı kötü olduğu için şampiyonluğa uzak gibi görünse de SMS oylamasıyla 1. olmuştu.

Acun Medya Akademi'de söyleşi veren Nisa Bölükbaşı, burada Survivor şampiyonluğu konusunda konuştu.

Acun Medya Akademi'de söyleşi veren Nisa Bölükbaşı, burada Survivor şampiyonluğu konusunda konuştu.

Survivor'a gitmeden önce şampiyonluk için manifest uyguladığını anlatan Nisa, kendisini şampiyonluk kupasını kaldırmış şekilde çizdiği bir defteri olduğunu söyledi.

Survivor'a gitmeden önce şampiyonluk için manifest uyguladığını anlatan Nisa, kendisini şampiyonluk kupasını kaldırmış şekilde çizdiği bir defteri olduğunu söyledi.

"Bir kitabım vardı bir şey çizdiğim yazdığım. Oraya ben kupamı kaldırırken bir resim çizdim ve hep onu düşündüm 6 ay boyunca."

"Bir kitabım vardı bir şey çizdiğim yazdığım. Oraya ben kupamı kaldırırken bir resim çizdim ve hep onu düşündüm 6 ay boyunca."
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"Neyi aklınıza koyarsanız, evrene neyi yollarsanız o size kesin gelir. Onun düşüşü kötü de olsa en azından pişman olmazsın ben denemedim diye."

"Neyi aklınıza koyarsanız, evrene neyi yollarsanız o size kesin gelir. Onun düşüşü kötü de olsa en azından pişman olmazsın ben denemedim diye."

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