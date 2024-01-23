Survivor Şampiyonu Nisan Bölükbaşı Manifest Yaparak Şampiyon Olduğunu Açıkladı
Survivor Şampiyonu Nisan Bölükbaşı Manifest Yaparak Şampiyon Olduğunu Açıkladı
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Survivor tarihinin en tartışmalı şampiyonluklarından biri hiç şüphesiz 2022 yılında Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu oldu.
Eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yla son ikiye kalan Nisa özellikle oyun performansı kötü olduğu için şampiyonluğa uzak gibi görünse de SMS oylamasıyla 1. olmuştu.
Acun Medya Akademi'de söyleşi veren Nisa Bölükbaşı, burada Survivor şampiyonluğu konusunda konuştu.
Survivor'a gitmeden önce şampiyonluk için manifest uyguladığını anlatan Nisa, kendisini şampiyonluk kupasını kaldırmış şekilde çizdiği bir defteri olduğunu söyledi.
"Bir kitabım vardı bir şey çizdiğim yazdığım. Oraya ben kupamı kaldırırken bir resim çizdim ve hep onu düşündüm 6 ay boyunca."
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"Neyi aklınıza koyarsanız, evrene neyi yollarsanız o size kesin gelir. Onun düşüşü kötü de olsa en azından pişman olmazsın ben denemedim diye."
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