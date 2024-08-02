Survivor Nefise'nin Aşk İtirafından Şerbo Setindeki Yaş Krizine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Nefise'nin Aşk İtirafından Şerbo Setindeki Yaş Krizine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Ağustos Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 18. ismi Battal Kaan Özdemir oldu. Peki MasterChef Kaan kimdir? Nereli ve özel hayatında neler yapıyor? Gelin hep birlikte bu sorulara yanıt arayalım.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partner olarak karşımıza geleceği Bir Gece Masalı dizisinden ilk tanıtım afişi geldi. İkili arasındaki yaş farkı yine tepkilerin odağına oturdu.
Survivor şampiyonlarından Nefise, yarışma boyunca Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşkla gündem olurken, şimdilerde biriyle ilişkiye başladığını duyurdu. Peki kim bu gizemli adam?
MasterChef Türkiye'de henüz ana kadro seçmeleri devam ederken, 1. grupta yer alıp 5. olarak kadroya dahil olan Deniz bir türlü susmak bilmiyor. Deniz son olarak 4. grup yarışmacılarını "eksik" bulup eleştirdi.
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha dizisi Devrim Özkan'ın son anda kadrodan çıkarılıp yerine Ahsen Eroğlu'nun getirilmesiyle hepimizi şoke ederken, yeni başrol Eroğlu'ndan sette ilk fotoğraf geldi.
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Survivor All Star'da Nagihan ve Nefise'yle yaşadığı tartışmalar sonucu sinir krizi geçiren Aleyna Kalaycıoğlu, o anları Bize Kaldı programında anlattı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner'in annesi rolü için Şebnem Dönmez'le anlaşma sağlanırken, iki oyuncu arasında 5 yaş olmasına tepkiler gecikmedi.
MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmelerinde artık sona yaklaşırken son bölümde 19. yarışmacı belirlendi. Kerem ve Mehmet Akif'ten ana kadroya giren kim oldu?
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