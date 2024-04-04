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Survivor’da Poyraz Elendi, Kızılcık Şerbeti'nden Spoiler Geldi: 9 Nisan Akşamı Kaçırdığınız Haberleri Derledik

Survivor’da Poyraz Elendi, Kızılcık Şerbeti'nden Spoiler Geldi: 9 Nisan Akşamı Kaçırdığınız Haberleri Derledik

survivor Esra Erol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.04.2024 - 02:03

Büyük heyecan ile devam eden Survivor’da herkesi şoke eden bir elenme yaşandı. Survivor 2024’ün iddialı yarışmacılarından Poyraz, önce Sercan’a sonra da Hakan’a yenileren Survivor’a veda etti. 

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe karmaşıklaşan olayları izliyoruz. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi! 

Edirne'de 2011 yılında vahşice bir cinayet işlendi. 8 yaşındaki Hasret Karakoç komşuları tarafından diri diri gömülerek öldürüldü. Esra Erol'da karısını aldatan adamın aldattığı kişi ise o cinayetten hüküm giyen Meryem çıktı.

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 4 Nisan Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..

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Youtube’da yaptığı yayında, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan ve “Ekrem İmamoğlu kim?” diyen spiker Buket Aydın’a, Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’tan sert bir tepki geldi. Daha önce de aralarına ‘kredi kartı’ krizi yaşanan ikiliden Özgür Demirtaş, Buket Aydın’a “Altı üstü kıytırık bir spikersin. Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın” dedi.

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, son bölümde önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca herkese 'paket' diyen Poyraz'ın ilk düelloda elenmesine haliyle tepkiler gecikmedi.

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, son bölümde önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca herkese 'paket' diyen Poyraz'ın ilk düelloda elenmesine haliyle tepkiler gecikmedi.

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Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe karmaşıklaşan olayları izliyoruz. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi! Annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olduğunu düşünürsek yakında yaşanacakları resmen açıkladığını söyleyebiliriz.

Deli dolu halleri, anlam vermekte zorlandığımız ama çok da saygı duyduğumuz açıklamaları ve bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, nihayet kendiyle yüzleşti! Aydınlanışı, 'geç olsun güç olmasın' dedirtti!

Deli dolu halleri, anlam vermekte zorlandığımız ama çok da saygı duyduğumuz açıklamaları ve bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, nihayet kendiyle yüzleşti! Aydınlanışı, 'geç olsun güç olmasın' dedirtti!

Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı'nın yeni sevgilisinin yüzünü göstermemesi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Survivor All Star'ın son düellosunda resmen şoke olduk. Poyraz, Özgür, Sercan ve Hakan'ın yarıştığı gecede potaya kendi isteğiyle giren Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilip yarışmaya veda ederken, Sercan'ın 5-0 yendikten sonra Poyraz'ı kendi tarzıyla 'paket' etmesi gündem oldu.

Survivor All Star'ın son düellosunda resmen şoke olduk. Poyraz, Özgür, Sercan ve Hakan'ın yarıştığı gecede potaya kendi isteğiyle giren Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilip yarışmaya veda ederken, Sercan'ın 5-0 yendikten sonra Poyraz'ı kendi tarzıyla 'paket' etmesi gündem oldu.

Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanından bir puanla dönmesinin ardından muhabir Ertan Süzgün'den flaş haber geldi. Süzgün, teknik direktör Fernando Santos'un geleceğine dair konuştu.

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanından bir puanla dönmesinin ardından muhabir Ertan Süzgün'den flaş haber geldi. Süzgün, teknik direktör Fernando Santos'un geleceğine dair konuştu.
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AK Parti’nin itirazlarıyla oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimin kazananı değişmedi. Yeniden sayım işleminde de CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe birinci sırada çıktı ve Bahçetepe belediye başkanı oldu.

AK Parti’nin itirazlarıyla oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimin kazananı değişmedi. Yeniden sayım işleminde de CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe birinci sırada çıktı ve Bahçetepe belediye başkanı oldu.

Google, yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni "premium" özelliklerin lansmanını düşünüyor. Bu özellikler, Google'ın Gemini adını verdiği yapay zeka asistanına erişim sağlayan premium abonelik hizmetlerine eklenecek olan arama fonksiyonlarından oluşuyor. Bu hamle, Google'ın kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletme ve daha fazla değer sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Bu yeni premium özelliklerin, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, Google'ın dijital hizmetler alanındaki liderliğini daha da pekiştireceği düşünülüyor.

Google, yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni "premium" özelliklerin lansmanını düşünüyor. Bu özellikler, Google'ın Gemini adını verdiği yapay zeka asistanına erişim sağlayan premium abonelik hizmetlerine eklenecek olan arama fonksiyonlarından oluşuyor. Bu hamle, Google'ın kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletme ve daha fazla değer sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Bu yeni premium özelliklerin, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, Google'ın dijital hizmetler alanındaki liderliğini daha da pekiştireceği düşünülüyor.

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

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