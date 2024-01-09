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Survivor'da Ogeday ve Turabi Arasında Tartışma Yaşandı: "Önümde Diz Çökeceksin!"

Survivor'da Ogeday ve Turabi Arasında Tartışma Yaşandı: "Önümde Diz Çökeceksin!"

survivor
themyscira - Misafir Editör
09.01.2024 - 23:23

Survivor All Star'da daha yarışmalar oturmadan tartışmalar sezondaki yerini aldı bile. Hemen hemen her bölüm biriyle tartışmaya giren Turabi, bu kez de Ogeday ile tartıştı.

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Survivor All Star'da yarışmalardan ziyade tartışmalar ön plana çıkmaya başladı bile.

Survivor All Star'da yarışmalardan ziyade tartışmalar ön plana çıkmaya başladı bile.

Bu tartışmaların pek çoğunda da başrol Turabi oluyor.

Bu tartışmaların pek çoğunda da başrol Turabi oluyor.

Ya da tartışmıyor, akıl veriyor.

Ya da tartışmıyor, akıl veriyor.

Bu kez de Ogeday'a "Yenilince ağlama ama" dedi. Ogeday da Turabi'nin kendisini hiç seçmediğini dile getirdi.

"Seni iki kez seçtim, beni daha hiç seçmedin" diyen Ogeday'a, "İlk seferde seni seçeceğim" dedi Turabi.

"Seni iki kez seçtim, beni daha hiç seçmedin" diyen Ogeday'a, "İlk seferde seni seçeceğim" dedi Turabi.

Bunun üzerine Ogeday da 'Bugünden itibaren biat sezonunu açıyorum' diyerek cevap veriyor.

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Turabi'nin "Önümde diz çökeceksin" demesinin ardından Ogeday da "Beni karşına almak istemezdin ama geçti." diyor.

Turabi'nin "Önümde diz çökeceksin" demesinin ardından Ogeday da "Beni karşına almak istemezdin ama geçti." diyor.

Sosyal medyadan her iki tarafı da destekleyen yorumlar yapıldı:

Sosyal medyadan her iki tarafı da destekleyen yorumlar yapıldı:
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