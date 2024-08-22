Sünnet Düğünü Çılgınlığında Son Nokta: Çocukların Önünde Dansöz Oynattılar!

Sünnet düğünü çılgınlığı tüm hızıyla(!) devam ediyor. Hangi şehirde olduğu bilinmeyen sünnet düğünü görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sünnet düğünü olan çocukların önünde dansöz oynattılar, çocuklar dansöze para taktı!
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Hangi şehirde olduğu belli olmayan görüntüler tartışmalara neden oldu. Görüntülerde iki çocuğa sünnet düğünü yapılıyor, çocukların önünde dansöz oynatılıyor, çocuklar da dansöze para takıyor!
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İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o görüntüler...
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