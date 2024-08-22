Görüş Bildir
Haberler
Video
Sünnet Düğünü Çılgınlığında Son Nokta: Çocukların Önünde Dansöz Oynattılar!

Sünnet Düğünü Çılgınlığında Son Nokta: Çocukların Önünde Dansöz Oynattılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.08.2024 - 20:49

İçerik Devam Ediyor

Sünnet düğünü çılgınlığı tüm hızıyla(!) devam ediyor. Hangi şehirde olduğu bilinmeyen sünnet düğünü görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sünnet düğünü olan çocukların önünde dansöz oynattılar, çocuklar dansöze para taktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hangi şehirde olduğu belli olmayan görüntüler tartışmalara neden oldu. Görüntülerde iki çocuğa sünnet düğünü yapılıyor, çocukların önünde dansöz oynatılıyor, çocuklar da dansöze para takıyor!

Hangi şehirde olduğu belli olmayan görüntüler tartışmalara neden oldu. Görüntülerde iki çocuğa sünnet düğünü yapılıyor, çocukların önünde dansöz oynatılıyor, çocuklar da dansöze para takıyor!

İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o görüntüler...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın