Sünnet Düğünü Çılgınlığında Son Nokta: Çocukların Önünde Dansöz Oynattılar!

Sünnet düğünü çılgınlığı tüm hızıyla(!) devam ediyor. Hangi şehirde olduğu bilinmeyen sünnet düğünü görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sünnet düğünü olan çocukların önünde dansöz oynattılar, çocuklar dansöze para taktı!