Süleyman Soylu, AK Parti ile Ters Düştü: Sokak Köpekleri Konusunda Keskin Çıkış!
Süleyman Soylu, AK Parti ile Ters Düştü: Sokak Köpekleri Konusunda Keskin Çıkış!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti yönetimi, 30 gün içinde sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlamaya başlamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köpeklerin 'uyutulmasına' karşı olduğunu duyurdu.
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.
Hayvanseverlerin karşı çıktığı uygulama ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak topa eski İçişleri Balanı Süleyman Soylu girdi ve uyutulma seçeneğine karşı olduğunu açıkladı.
Süleyman Soylu, "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" ifadelerini kulllandı.
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