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Stajyere Maaş Vermemeyi Meziyet Gibi Anlatıp Linç Yiyen Aslı Kızmaz'ın Üslubu Sinir Hoplattı!

Stajyere Maaş Vermemeyi Meziyet Gibi Anlatıp Linç Yiyen Aslı Kızmaz'ın Üslubu Sinir Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.12.2024 - 20:47

Başlarda Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın eşi olarak tanıdığımız, sonradan hem sosyal medya hem de dijital medya ve reklam pazarlama alanlarında adını duyuran Aslı Kızmaz, şimdilerde birçok ünlünün en yakın arkadaşı hatta kiminin de menajeri. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün 'stajyerlerine maaş vermemesini' meziyetmiş gibi anlattığı için sosyal medyadan büyük bir linç yetmişti. Yediği linci fark eden Aslı Kızmaz, birkaç saat önce bir 'açıklama' videosu paylaştı. Kendisine tepki gösterenlerle alay eden Kızmaz'ın üslubu fena göze battı.

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Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'la 2014'te evlenen Aslı Kızmaz, zaman içerisinde dijital medya ve reklam pazarlama alanlarında adını duyurdu, Instagram ve YouTube gibi platformlarda içerik üreterek sosyal medyada kendine apayrı bir kitle elde etti, birçok ünlünün de can dostu oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'la 2014'te evlenen Aslı Kızmaz, zaman içerisinde dijital medya ve reklam pazarlama alanlarında adını duyurdu, Instagram ve YouTube gibi platformlarda içerik üreterek sosyal medyada kendine apayrı bir kitle elde etti, birçok ünlünün de can dostu oldu.

Hazal Kaya, Enis Arıkan, Özge Özpirinçci gibi isimlerin yanında sık sık gördüğümüz, 10 parmağında 10 marifet oluşuyla öne çıkan Aslı Kızmaz, geçtiğimiz gün hikayesinde yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Hazal Kaya, Enis Arıkan, Özge Özpirinçci gibi isimlerin yanında sık sık gördüğümüz, 10 parmağında 10 marifet oluşuyla öne çıkan Aslı Kızmaz, geçtiğimiz gün hikayesinde yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Daha doğrusu bu konuyla nam salmış olacak ki bir kullanıcının kendisine yönelttiği "Stajyerlere neden para vermiyorsunuz?" sorusuna oldukça "burnu havada" bulunan bir cevap verdi.

Daha doğrusu bu konuyla nam salmış olacak ki bir kullanıcının kendisine yönelttiği "Stajyerlere neden para vermiyorsunuz?" sorusuna oldukça "burnu havada" bulunan bir cevap verdi.

Kaçıranlar için Kızmaz'ın sosyal medyada büyük linç yiyen açıklamasına gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde linç edildiğini fark eden Aslı Kızmaz, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yine trafikte kendini kayda alan Kızmaz, kendisine tepki gösterenlerle resmen alay etti. Üslubu da oldukça rahatsız edici bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde linç edildiğini fark eden Aslı Kızmaz, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yine trafikte kendini kayda alan Kızmaz, kendisine tepki gösterenlerle resmen alay etti. Üslubu da oldukça rahatsız edici bulundu.

Aslı Kızmaz önce, 'Arkadaşlar çok üzgünüm gerçekten Yeşilçam'ın kötü patronu oldum, Münir Özkul'un Efendi efendi' diye odasını bastığı grevler yaşatan, kimseye hakkını vermeyen... Gerçekten lincinizi aldım kabul ettim. Bundan sonra adım atan her stajyere maaş vereceğim, o cepte' dedi ve yanında çalışanlara ne maaş verdiği hakkında örnekler vererek durumu kurtarmaya çalıştı. Ardından 'Emek hırsızı da demeyin bana be gardaşım' diyerek çıkıştı ve kadın hakları için çok uğraştığını söyleyip 'Bana yapmayın allah aşkına!' serzenişinde bulundu. Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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sinan kemal

Çocuk emeğinin bahanesidiri iş öğretmek. Maaş vermedikleri gibi, yemek-su bile vermezler, sonra da meslek lisesi, memleket meselesi diye ağlarlar. 26 yıllık ... Devamını Gör

Zuhal

Sırf okulu bitirebilmek için ben de 3 ay zorunlu staj yapmıştım.Bütün gün it gibi ayakta çalışıp yol paramı dahi kendim veriyordum. Bana kalırsa ünvânı ne ol... Devamını Gör

Hüseyin Çobanoğlu

Çalışanlarının hakkını vermek zorunda !! !!! eğer bu stajyer olsa bile vermek zorunda !!! bu yaptığı ondan kat kat çıkar