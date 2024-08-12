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Sosyal Medyada Paylaşılan 2002 Nostaljisi 2002 Travmalarını Tetikleyip Tartışma Başlattı

Sosyal Medyada Paylaşılan 2002 Nostaljisi 2002 Travmalarını Tetikleyip Tartışma Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 13:03 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 13:11

Sosyal medyada bir kullanıcının 2002 yıında Taksim'de çekilmiş bir video üzerinden yaptığı nostalji güzellemesi kullanıcıların travmatik deneyimleri ve hatıralarıyla bambaşka bir hal aldı. Paylaşıma 2002'yi özleyerek destek verenler de oldu.

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2002 Dünya Kupası esnasında Taksim'de amatör bir kamerayla çekilen görüntüler üzerine tartışmalar devam ediyor. Kimi kullanıcılar "eski güzel günler" nostaljisiyle görüntüleri paylaşırken, bazı kullanıcılar da bu nostaljiye tepki göstererek hem kişisel deneyimlerini hem de gözlemlerini anlattılar.

2002 Dünya Kupası esnasında Taksim'de amatör bir kamerayla çekilen görüntüler üzerine tartışmalar devam ediyor. Kimi kullanıcılar "eski güzel günler" nostaljisiyle görüntüleri paylaşırken, bazı kullanıcılar da bu nostaljiye tepki göstererek hem kişisel deneyimlerini hem de gözlemlerini anlattılar.

Tartışmaları başlatan ise video paylaşımında "2002’lerin İstanbul’u. Bıçaklı saldırı yok. Sığınmacı ve kaçak yok. Çok kültürlülük yok. Dolar 1.5 TL. İnsanların yüzü gülüyor." ifadelerine yer veren kullanıcı oldu. İşte bu paylaşıma gelen tepkiler:

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