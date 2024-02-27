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ŞOK'a Guess Michael Kors Çantalar ve Ugg Geliyor! 28 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Guess Michael Kors Çantalar ve Ugg Geliyor! 28 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
27.02.2024 - 13:07

ŞOK 28 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat 2024 - 12 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Haftanın İndirimleri;

Haftanın İndirimleri;

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Ramazan Erzak Paketi 299 TL

Ramazan Erzak Paketi 299 TL

Organizerli Kahvaltılık 189 TL

Organizerli Kahvaltılık 189 TL

  • 3 litre Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL 

  • 0,5 litre Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL 

  • 1 litre Vakumlu Saklama Kabı 37,95 TL 

  • 2 litre Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL 

  • 200 ml Oval Kahvaltılık 12,95 TL 

  • Hamur Leğeni 109 TL 

  • 750 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 49,95 TL 

  • 2500 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 79,95 TL 

  • 4,2 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL 

  • 2,7 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL 

  • 2'li Natural Amerikan Servis 125 TL 

  • Katlanır Badya / Kesim Panosu / Tabaklık 74,95 TL

  • Kaymaz Raf Örtüsü 99,95 TL 

  • Katlanır Süzgeç / Huni / 32,95 TL 

  • Çırpıcı, Kaşık, Kepçe, Kevgir, Spatula 22,95 TL 

  • Dikdörtgen Baskılı Tepsi 159 TL 

  • Ecem Peynir Kabı 42,95 TL 

  • YUI Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 349 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 109 TL 

  • Katlanır Süzgeç + Kesim Panosu 109 TL

Vip Ahmet Kumsal Vip Set Junior %100 Temiz Su 369 TL

Vip Ahmet Kumsal Vip Set Junior %100 Temiz Su 369 TL

  • Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL 

  • 2'li Simli Bordürlü El Havlusu 59,95 TL 

  • Kurulama Havlusu 59,95 TL 

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

  • Orta Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL 

  • Küçük Boy Natural Hasır Sepet 59,95 TL 

  • Büyük Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL

  • Kürklü Ev Botu 119 TL 

  • Kadın Gondol Terlik 99,95 TL 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL 

  • Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 3'lü 39,95 TL 

  • Kadın Çizgili Çorap 2'li 39,95 TL 

  • Uyku Çorabı 27,95 TL 

  • Kadın Peluş Çorap 29,95 TL 

  • Penti Termal Tayt 129 TL 

  • Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 59,95 TL 

  • Çıkartma Kitabım Çeşitleri 27,90 TL

  • 6'lı Elbise Askısı 39,95 TL

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Elegant Çıtalı Beşik + Yatak Uyku Seti 3.459 TL

Elegant Çıtalı Beşik + Yatak Uyku Seti 3.459 TL

  • Garaj Home Elegant Mdf Çıtalı Beşik 2.499 TL

  • Melina 5 Çekmeceli Büyüyen Uyku Seti 4.399 TL

  • Elit Yıldız 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 9.899 TL

  • Çekmeceli Anne Yanı Beşiği + Yatak Hediyeli 2.699 TL

  • Melina Yıldız 3 Kapaklı Bebek Odası Takımı 8.299 TL

  • Garaj Home Yıldız 2 Kapaklı Dolap 2.659 TL

  • Yıldız 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 3.899 TL

  • Garaj Home Yıldız 4 Çekmeceli Şifonyer 2.099 TL

Hoover Siyah Cam Ultra Ankastre Set 11.999 TL

Hoover Siyah Cam Ultra Ankastre Set 11.999 TL

  • Onvo 43 FHD Android Smart Led Tv 6.999 TL

  • Altus Çift Kapılı Alttan Buzluklu No Forst Buzdolabı 19.999 TL

  • Altus HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.499 TL

  • Philips BG3017/01 Bodygroom Series 3000 Vücut Tıraş Makinesi 1.699 TL

  • Philips X3021/00 Shaver 3000 X Series Tıraş Makinesi 1.559 TL

  • Philips S3144/00 Shaver 3000 Series Tıraş Makinesi 2.299 TL

  • Philips Azur DST7510/80 3200 W Buharlı Ütü 2.999 TL

  • Philips HDA150/60 Türk Kahve Makinesi 1.889 TL

  • Philips HD 9257/80 Airfryer XL 4.799 TL

  • Philips Speedpro Max XC7040/01 Dikey Şarjlı Süpürge 7.899 TL

UGG Classic Ultra Mini 4.999 TL

UGG Classic Ultra Mini 4.999 TL

  • Ugg Classic Ultra Mini Siyah 4.999 TL

  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans Ua Old Skool Ayakkabı 2.999 TL

  • Ugg Classic Mini II Gri 5.199 TL

  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Guess Vikky Çanta Lacivert 2.799 TL

  • Michael Kors Sienna Çanta Kahve 6.599 TL

  • Guess Nerina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL

  • Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

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