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ŞOK'a Çalışma Sandalyesi Geliyor! 27 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Çalışma Sandalyesi Geliyor! 27 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.01.2024 - 11:43

ŞOK 27 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Ocak 2024 - 30 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

  • Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL 

  • Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL

  • Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL 

  • Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL 

  • Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL 

  • Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL 

  • Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL 

  • Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL 

  • 9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL

  • Gokidy Minkie Bebek 59,95 TL 

  • Melisa'nın Arabası 149 TL 

  • Minkie Bebek Parti Seti 59,95 TL

  • At Bakım Seti 69,95 TL 

  • SökTak İş Makineleri 69,95 TL

  • Robota Dönüşen İş Makinesi 99,95 TL 

  • Dozer 59,95 TL 

  • Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL  

  • Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL

  • Yum Masa + Yum Sandalye 1 Adet 859 TL

  • Yum Masa + Yum Sandalye 2 Adet 1.139 TL

  • Yum Konsol Marbella Kiraz / Beyaz 1.149 TL

  • Oyuncak Dolabı Organizer 799 TL

  • 3 Kapaklı Gardırop 2.699 TL

  • Çekmeceli Ekmeklik 999 TL

  • Estine Çalışma Koltuğu 1.999 TL

  • Çok Amaçlı DOlap 1.399 TL

  • Çalışma Masası 1.399 TL

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