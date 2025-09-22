onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kısa Süreli Giriş Yapılamadı: Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün İnternet Siteleri Hacklendi

Kısa Süreli Giriş Yapılamadı: Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün İnternet Siteleri Hacklendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 21:29

Demirören Medya Ajansı’na bağlı Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün internet siteleri bir grup tarafından hacklendi. Erişim sağlanamayan sitelere kısa süre sonra yeniden erişim sağlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milliyet’in İnternet sitesine kısa süreliğine yüklenen görsel

Milliyet’in İnternet sitesine kısa süreliğine yüklenen görsel

Demirören Medya’ya bağlı sitelere siber saldırı düzenlendi. 👇

Demirören Medya’ya bağlı sitelere siber saldırı düzenlendi. 👇

Türkiye’nin en çok bilinen haber sitelerinden olan Milliyet, Hürriyet, CNN Türk gibi internet sitelerine kısa süreliğine giriş yapılamadı. Sonrasında siteler düzeldi.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın