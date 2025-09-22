Kısa Süreli Giriş Yapılamadı: Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk’ün İnternet Siteleri Hacklendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milliyet’in İnternet sitesine kısa süreliğine yüklenen görsel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirören Medya’ya bağlı sitelere siber saldırı düzenlendi. 👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın