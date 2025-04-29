Şifacı Olduğunu İddia Eden Kişi Danışanıyla Türbede Gerçekleştirdiği Seansı Paylaştı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu. Kadın danışanıyla birlikte ruhani bir rahatlatmaya dair çalışma yapıyorlardı. Güner, evliyaların bir mesajı olduğunu ve aracılık yapacağını dile getirdi. Her anıyla izleyicilere ilginç gelen videoyu gelin birlikte izleyelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?