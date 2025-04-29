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Şifacı Olduğunu İddia Eden Kişi Danışanıyla Türbede Gerçekleştirdiği Seansı Paylaştı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Şifacı Olduğunu İddia Eden Kişi Danışanıyla Türbede Gerçekleştirdiği Seansı Paylaştı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 09:01

İçerik Devam Ediyor

Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu. Kadın danışanıyla birlikte ruhani bir rahatlatmaya dair çalışma yapıyorlardı. Güner, evliyaların bir mesajı olduğunu ve aracılık yapacağını dile getirdi. Her anıyla izleyicilere ilginç gelen videoyu gelin birlikte izleyelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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İşte detaylar 👇

Seanların 129 bin TL fiyatı olması ise “Yok daha neler” dedirtti.

Seanların 129 bin TL fiyatı olması ise “Yok daha neler” dedirtti.

Siz ne düşünüyorsunuz? 129 bin TL şifalanma adına bir seans için uygun mu? Bizim cevabımız belli… Hadi yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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