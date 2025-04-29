Şifacı Olduğunu İddia Eden Kişi Danışanıyla Türbede Gerçekleştirdiği Seansı Paylaştı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu. Kadın danışanıyla birlikte ruhani bir rahatlatmaya dair çalışma yapıyorlardı. Güner, evliyaların bir mesajı olduğunu ve aracılık yapacağını dile getirdi. Her anıyla izleyicilere ilginç gelen videoyu gelin birlikte izleyelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seanların 129 bin TL fiyatı olması ise “Yok daha neler” dedirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın