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Sezgin Baran Korkmaz, Edip Akbayram’ı Anmak İçin ABD’de Yemek Dağıttı

Sezgin Baran Korkmaz, Edip Akbayram’ı Anmak İçin ABD’de Yemek Dağıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 15:43

Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram’ı geçtiğimiz gün kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Müzik sektörünün dev isimlerinden olan Edip Akbayram evde düşüp iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki 52. gününde hayata gözlerini yumdu. Vefat haberiyle ülkecek yasa boğulduk.

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Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Edip Akbayram ardında hafızalardan silinmeyecek parçalar bıraktı.

Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Edip Akbayram ardında hafızalardan silinmeyecek parçalar bıraktı.

Hasretinle Yandı Gönlüm, Aldırma Gönül ve daha nicesiyle onu gönüllerimizde yaşatacağız.

Sezgin Baran Korkmaz da Edip Akbayram’ın anısına ABD’de yemek dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.

Sezgin Baran Korkmaz da Edip Akbayram’ın anısına ABD’de yemek dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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