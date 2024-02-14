Sevgilisi ile Aynı Evde Kalmak için Muhafazakar Ailesini Nasıl İkna Ettiğini Anlatan Kadın

TikTok'ta '@nehrideniz' adlı kullanıcının sevgilisiyle aynı yaşamak için muhafazakar ailesini nasıl ikna ettiğini anlattığı video dikkat çekti.
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TikTok'ta "@nehrideniz" adıyla videolar paylaşan bir kullanıcı, kendisine sık gelen bir soruyu yanıtladı.
Sakarya'da sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın, "Her gencin hayalidir ama çoğu aile sevgilinizle aynı evde yaşamanıza izin vermez" dedi.
Rizeli bir annesinin olduğunu ve ailesinin çok muhafazakar görüşte olduğunu belirten kadın, sevgilisiyle aynı evde kalmayı nasıl başardığını anlattı.
Kapalı olan annesini ikna sürecinde uzun yıllar güven aşılamak zorunda kaldığını söyleyen kullanıcı, "Gidip de bardan falan tanıştığınız birini karşılarına getirmeyin. Biz aynı okuldan mezunuz, işe de girdim. Öyle olunca güven de oluşuyor" dedi.
Ayrıca genç kadın bu günlere gelene kadar lise yıllarından beri annesinin sabit fikirlerini değiştirmeye çalıştığını söyledi.
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Genç kadın "Biraz da anne ve babayı manipüle etmek gerek. Bu da oldukça işe yarıyor" diye konuştu.
İşte o video:
İşte kullanıcıya gelen yorumlar:
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