Sessiz ve Şiddetsiz Bir "Hayır"

TDK boykotu '1) Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma ve 2) Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme' olarak açıklıyor. En yaygın öğrenim kanallarından biri olan Wikipedia ise boykotu, şiddet içermeyen bir protesto ifadesi olarak bir ürün, kişi, kuruluş, şirket veya ülkeden gönüllü olarak uzak durma eylemi olarak tanımlıyor.

Tüm açıklamalardan yazarın çıkarımı ise; genellikle uzlaşarak halledilemeyen ya da halledilmesi için imkânların yetmediği durumlarda veya sakıncalı görülen bir davranışı, uygulamayı, yasayı vb. değişime zorlamak için başvurulan -yerine göre belki de son- çaredir boykot. Bazen bireysel, bazen toplumsal ve hatta bolca devletler liginde (ismi amborgoya dönerek) görülen şiddetsiz bir reddetme, bir direniştir. Oluşumun kendisi motivasyonunu ahlaki, ekonomik, sosyal, politik veya çevresel sebeplerden alabilir.

Basit ve biryesel bir örnek olarak; birkaç kez kibarca anlatmaya çalışsam da iletişim özürlü snop çalışanlarından, kötü servisinden ve ortalama üzeri fiyatlarından vazgeçmeyen bir café-restoranı senelerdir sessizce boykot ederim mesela, gitmem oraya. İçeriğinin sağlığa veya gezgene zararlı olduğunu bildiğim ürünleri boykot ederim, almam. Adı bilimum ahlaksızlara karışmış kişi ve kurumlarla ilişkisi olan ürün/uygulama/sistem artık ne derseniz onları kullanmam, aboneleri olmam. Bunlar benim değer yargılarım çerçevesinde bir birey, bir yurttaş olarak -etkisi elbette ufak ama sıfır değil- tepkilerim, hayırlarım. Toplumsal olarak bu tür kararlar daha “görünür” oluyor elbettte. Zira Anayasamız, bu tür kararları 26. ve 34. maddeleri ile serbest bırakmış, bu özgürlüğü vatandaşlarına tanımış. Nitekim yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da fahiş fiyatla satış yapanlar için “satın almama özgürlüğümüzü kullanacağız” demişti.

Kısaca toplumsal bir baskı oluşturmak için kullanılan bu yöntem, tarih boyunca birçok farklı bağlamda etkili bir direniş biçimi olmuş. Boykot, genellikle ekonomik bir araç gibi görünse de, etik ve vicdani temellere dayanan bir eylem.

Boykotun Kökleri

Her ne kadar yaygın kayıtlar 18. ve 19.yüzyılları işaret etse de derin aramalarda İslamiyetin başlangıcında Mekkeliler’in, Haşimîlere farklı bir baskı metodu denemeye karar verdiklerine, birkaç yıl boyunca toplumsal ambargo uyguladıklarına da rastlıyoruz. Yani bu şiddetsiz ama etkili tepki yöntemi aslında çok çok eskilere dayanıyor.

“Boykot” kelimesinin dillere yerleşmesi ise 1880’lerde İrlanda’da, İngiliz toprak yöneticisi Charles Boycott’a karşı uygulanan sosyal dışlamadan türemiş. Halk, Boycott’un adaletsiz uygulamalarını protesto etmek için ona hizmet vermemiş, alışveriş yapmamış, tarlasına çalışmaya gitmemiş. Kısa sürede bu adamın adı bir direniş biçiminin adı haline gelmiş. Terimin kendisi 1880'lerden sonra kabul edilmiş olsa da, başka bir türünün 1790'larda gene meşhur adadan, tüm insanlığın ruhsal eşitliğine inan İngiliz kölelik karşıtlarından çıktığını biliyoruz. Bu grubun başlattığı şey “Özgür Ürün Hareketi” yani köle emeğiyle üretilen malların uluslararası boykotuydu. Kölelik karşıtı hareket tarafından, bireylerin köleliğe karşı savaşması için şiddet içermeyen bir yol olarak kullanıldı ve etkisi büyük oldu.