Sessiz ve Şiddetsiz Bir "Hayır"

Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü (1930, Hindistan)
İngilizlerin tuz tekelini protesto eden Gandhi, binlerce kişiyle denize yürüdü ve kendi tuzunu üretti. Bu, sadece tuz değil, tüm İngiliz mallarına karşı büyük bir boykot hareketini başlattı. Hint halkı yerli kumaş giymeye, İngiliz ürünlerini reddetmeye başladı. Bu hareket, Hindistan’ın bağımsızlık yolunda dönüm noktası oldu.
Montgomery Otobüs Boykotu (1955, ABD)
Rosa Parks adlı Afro-Amerikalı bir kadın, Alabama’nın Montgomery kentinde bir otobüste “beyazlara yer vermeyi” reddettiği için tutuklandı. Bu olay, ABD'deki sivil haklar hareketini ateşledi. Martin Luther King Jr.’ın öncülüğünde Afro-Amerikan halk, toplu taşıma araçlarını 381 gün boyunca boykot etti. Bu boykot, ABD’deki ırk ayrımcılığı yasalarının sorgulanmasına neden oldu ve sonunda otobüslerde ırk ayrımı yasaklandı.
Güney Afrika Apartheid (Irk Ayrımı) Boykotları (1960–1990)
Güney Afrika'da siyahların beyaz azınlık tarafından sistematik şekilde ayrımcılığa uğradığı Apartheid rejimine karşı dünya çapında bir boykot dalgası başladı. Sanatçılar, sporcular, üniversiteler ve birçok ülke, Güney Afrika ile kültürel ve ekonomik ilişkilerini kesti. Uluslararası baskı sonucu Apartheid rejimi zayıfladı ve sonunda 1994’te Nelson Mandela'nın başkan seçilmesiyle sona erdi.
Delano Üzüm Boykotu (1965–1970, ABD)
Kaliforniya’daki tarım işçileri, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle greve gitti. Liderleri César Chávez ve Dolores Huerta, ülke çapında üzüm tüketimini boykot etmeye çağırdı. Milyonlarca Amerikalı üzüm almayı reddetti. Beş yıl süren bu boykot, işçilerin haklarını tanıyan toplu iş sözleşmeleriyle sonuçlandı ve Amerikan işçi hareketinin sembollerinden biri oldu.
Nestlé Boykotu (1977–günümüz)
Nestlé, Afrika ülkelerinde anne sütü yerine bebek maması pazarladığı ve bu durumun bebek ölümlerine yol açtığı iddiaları üzerine büyük tepki çekti. Dünya genelinde başlatılan boykot, Nestlé'nin pazarlama politikalarını değiştirmeye zorladı. Bu olay, küresel şirketlere karşı yürütülen tüketici boykotlarının öncülerinden biri oldu. Hâlâ sürüyor.
Tesla ve Elon Musk Boykotları (2024–2025, ABD)
Musk’ın sağ politikalarla yakın teması, neo-nazist ve neo-faşist bir duruş sergilemesi, içerik denetimine dair tavrı nedeniyle Tesla showroom’ları dünya genelinde protesto edildi. Tesla son 2 ay içinde sadece Almanya’da %76, tüm Avrupa’da %58 oranında pazar payı kaybına uğradı.
Türkiye'nin Boykot Hafızası
Dünyada yer yerinden oynarken Türkiye topraklarında da halkın ve hükümetlerin şiddetsiz direnişleri oluyordu elbette. Geçmişten günümüze kısaca hatırlayalım.
1908 Yerli Malı Hareketi
İttihat ve Terakki döneminde Osmanlı halkı yerli üretime teşvik edildi. Bu, aynı zamanda Avrupalı tüccarlara karşı ekonomik bir refleks olarak algılandı.
1910 Yunan Malları Boykotu
Balkan krizi sonrasında İzmir ve İstanbul’da Yunan mallarına yönelik sivil tepki gelişti. Bu, millî refleksin ekonomik düzleme ilk taşınışlarından biri oldu.
1935-36 İtalya Boykotu (Mussolini’nin Habeşistan Saldırısı)
Türkiye, İtalya’nın Etiyopya’yı işgalini kınayarak İtalyan mallarını boykot etti. Limanlar kapatıldı, ithalat kesildi
1964 Amerikan Malları Boykotu (Johnson Mektubu Krizi)
Kıbrıs’a müdahale etmek isteyen Türkiye’ye ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği mektup, halkta öfke yarattı. Marlboro, Coca-Cola gibi ürünler protesto edildi.
1998–1999 İtalya Boykotu (Öcalan Krizi)
PKK lideri Abdullah Öcalan’ı iade etmeyen İtalya’ya karşı devlet düzeyinde ekonomik ilişkiler askıya alındı, halk ise Fiat gibi markalarından makarnalara kadar pek çok ürünü boykot ederek tepkisini gösterdi.
2005 İtalya Boykotu (Karikatür Krizi)
Bir İtalyan gazetesinde Erdoğan ve Papa’yı hedef alan karikatür sonrası halkta İtalyan ürünlerine karşı tepki oluştu.
2010 İsrail Malları Boykotu (Mavi Marmara Baskını)
Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen kampanyalarla İsrail mallarının tüketilmemesi yönünde çağrılar yapıldı. O dönem çok da etkili oldu.
2018 ABD Ürünleri Boykotu (Brunson Krizi)
ABD’nin yaptırımlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, iPhone yerine yerli telefon olan Vestel kullanmamız için çağrı yaptı. Bu konu da sosyal medyada geniş yer buldu.
2020 Fransa Boykotu (Macron’un Açıklamaları)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı tutumu sonrası Fransız markalarına boykot çağrıları yayıldı.