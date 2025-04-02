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Sessiz ve Şiddetsiz Bir "Hayır"

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Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
02.04.2025 - 18:28

2 Nisan 2025, Türkiye tarihine önemli bir gün olarak kaydedilecek. Nitekim yüzyıllar boyunca insanların çeşitli sebeplerden ötürü 'HAYIR' deme hakkının çarpıcı bir tezahürü bugün gerçekleşiyor. Evet, “satın almama boykotu”ndan bahsediyorum. Bugün ülkenin hatrı sayılır çoğunlukta bir kitlesi 24 saat için markası, kurumu, mekânı fark etmeksizin hiçbir harcama yapmama niyetinde. Peki nedir bu işin aslı? Boykot dediğimiz şey özünde bize ne anlatır? Gelin anlamından ve tarihçesinden bir giriş yapıp, dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerine bir bakalım. Belki de bu boykot meselesini anlamsız bulanlar için farklı bir pencere açılır zihinlerde.

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Nedir Bu Boykot?

Nedir Bu Boykot?

TDK boykotu '1) Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma ve 2) Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme' olarak açıklıyor. En yaygın öğrenim kanallarından biri olan Wikipedia ise boykotu, şiddet içermeyen bir protesto ifadesi olarak bir ürün, kişi, kuruluş, şirket veya ülkeden gönüllü olarak uzak durma eylemi olarak tanımlıyor. 

Tüm açıklamalardan yazarın çıkarımı ise; genellikle uzlaşarak halledilemeyen ya da halledilmesi için imkânların yetmediği durumlarda veya sakıncalı görülen bir davranışı, uygulamayı, yasayı vb. değişime zorlamak için başvurulan -yerine göre belki de son- çaredir boykot. Bazen bireysel, bazen toplumsal ve hatta bolca devletler liginde (ismi amborgoya dönerek) görülen şiddetsiz bir reddetme, bir direniştir. Oluşumun kendisi motivasyonunu ahlaki, ekonomik, sosyal, politik veya çevresel sebeplerden alabilir. 

Basit ve biryesel bir örnek olarak; birkaç kez kibarca anlatmaya çalışsam da iletişim özürlü snop çalışanlarından, kötü servisinden ve ortalama üzeri fiyatlarından vazgeçmeyen bir café-restoranı senelerdir sessizce boykot ederim mesela, gitmem oraya. İçeriğinin sağlığa veya gezgene zararlı olduğunu bildiğim ürünleri boykot ederim, almam. Adı bilimum ahlaksızlara karışmış kişi ve kurumlarla ilişkisi olan ürün/uygulama/sistem artık ne derseniz onları kullanmam, aboneleri olmam. Bunlar benim değer yargılarım çerçevesinde bir birey, bir yurttaş olarak -etkisi elbette ufak ama sıfır değil- tepkilerim, hayırlarım. Toplumsal olarak bu tür kararlar daha “görünür” oluyor elbettte. Zira Anayasamız, bu tür kararları 26. ve 34. maddeleri ile serbest bırakmış, bu özgürlüğü vatandaşlarına tanımış. Nitekim yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da fahiş fiyatla satış yapanlar için “satın almama özgürlüğümüzü kullanacağız” demişti.     

Kısaca toplumsal bir baskı oluşturmak için kullanılan bu yöntem, tarih boyunca birçok farklı bağlamda etkili bir direniş biçimi olmuş. Boykot, genellikle ekonomik bir araç gibi görünse de, etik ve vicdani temellere dayanan bir eylem.

Boykotun Kökleri

Her ne kadar yaygın kayıtlar 18. ve 19.yüzyılları işaret etse de derin aramalarda İslamiyetin başlangıcında Mekkeliler’in, Haşimîlere farklı bir baskı metodu denemeye karar verdiklerine, birkaç yıl boyunca toplumsal ambargo uyguladıklarına da rastlıyoruz. Yani bu şiddetsiz ama etkili tepki yöntemi aslında çok çok eskilere dayanıyor. 

“Boykot” kelimesinin dillere yerleşmesi ise 1880’lerde İrlanda’da, İngiliz toprak yöneticisi Charles Boycott’a karşı uygulanan sosyal dışlamadan türemiş. Halk, Boycott’un adaletsiz uygulamalarını protesto etmek için ona hizmet vermemiş, alışveriş yapmamış, tarlasına çalışmaya gitmemiş. Kısa sürede bu adamın adı bir direniş biçiminin adı haline gelmiş. Terimin kendisi 1880'lerden sonra kabul edilmiş olsa da, başka bir türünün 1790'larda gene meşhur adadan, tüm insanlığın ruhsal eşitliğine inan İngiliz kölelik karşıtlarından çıktığını biliyoruz. Bu grubun başlattığı şey “Özgür Ürün Hareketi” yani köle emeğiyle üretilen malların uluslararası boykotuydu. Kölelik karşıtı hareket tarafından, bireylerin köleliğe karşı savaşması için şiddet içermeyen bir yol olarak kullanıldı ve etkisi büyük oldu.

Dünyada İz Bırakan Boykotlar

Dünyada İz Bırakan Boykotlar

Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü (1930, Hindistan)

İngilizlerin tuz tekelini protesto eden Gandhi, binlerce kişiyle denize yürüdü ve kendi tuzunu üretti. Bu, sadece tuz değil, tüm İngiliz mallarına karşı büyük bir boykot hareketini başlattı.  Hint halkı yerli kumaş giymeye, İngiliz ürünlerini reddetmeye başladı. Bu hareket, Hindistan’ın bağımsızlık yolunda dönüm noktası oldu.

Montgomery Otobüs Boykotu (1955, ABD)

Rosa Parks adlı Afro-Amerikalı bir kadın, Alabama’nın Montgomery kentinde bir otobüste “beyazlara yer vermeyi” reddettiği için tutuklandı. Bu olay, ABD'deki sivil haklar hareketini ateşledi. Martin Luther King Jr.’ın öncülüğünde Afro-Amerikan halk, toplu taşıma araçlarını 381 gün boyunca boykot etti. Bu boykot, ABD’deki ırk ayrımcılığı yasalarının sorgulanmasına neden oldu ve sonunda otobüslerde ırk ayrımı yasaklandı.

Güney Afrika Apartheid (Irk Ayrımı) Boykotları (1960–1990)

Güney Afrika'da siyahların beyaz azınlık tarafından sistematik şekilde ayrımcılığa uğradığı Apartheid rejimine karşı dünya çapında bir boykot dalgası başladı. Sanatçılar, sporcular, üniversiteler ve birçok ülke, Güney Afrika ile kültürel ve ekonomik ilişkilerini kesti. Uluslararası baskı sonucu Apartheid rejimi zayıfladı ve sonunda 1994’te Nelson Mandela'nın başkan seçilmesiyle sona erdi.

Delano Üzüm Boykotu (1965–1970, ABD)

Kaliforniya’daki tarım işçileri, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle greve gitti. Liderleri César Chávez ve Dolores Huerta, ülke çapında üzüm tüketimini boykot etmeye çağırdı. Milyonlarca Amerikalı üzüm almayı reddetti. Beş yıl süren bu boykot, işçilerin haklarını tanıyan toplu iş sözleşmeleriyle sonuçlandı ve Amerikan işçi hareketinin sembollerinden biri oldu.

Nestlé Boykotu (1977–günümüz)

Nestlé, Afrika ülkelerinde anne sütü yerine bebek maması pazarladığı ve bu durumun bebek ölümlerine yol açtığı iddiaları üzerine büyük tepki çekti. Dünya genelinde başlatılan boykot, Nestlé'nin pazarlama politikalarını değiştirmeye zorladı. Bu olay, küresel şirketlere karşı yürütülen tüketici boykotlarının öncülerinden biri oldu. Hâlâ sürüyor. 

Tesla ve Elon Musk Boykotları (2024–2025, ABD)

Musk’ın sağ politikalarla yakın teması, neo-nazist ve neo-faşist bir duruş sergilemesi, içerik denetimine dair tavrı nedeniyle Tesla showroom’ları dünya genelinde protesto edildi. Tesla son 2 ay içinde sadece Almanya’da %76, tüm Avrupa’da %58 oranında pazar payı kaybına uğradı. 

Türkiye'nin Boykot Hafızası 

Dünyada yer yerinden oynarken Türkiye topraklarında da halkın ve hükümetlerin şiddetsiz direnişleri oluyordu elbette. Geçmişten günümüze kısaca hatırlayalım.  

1908 Yerli Malı Hareketi

İttihat ve Terakki döneminde Osmanlı halkı yerli üretime teşvik edildi. Bu, aynı zamanda Avrupalı tüccarlara karşı ekonomik bir refleks olarak algılandı.

1910 Yunan Malları Boykotu

Balkan krizi sonrasında İzmir ve İstanbul’da Yunan mallarına yönelik sivil tepki gelişti. Bu, millî refleksin ekonomik düzleme ilk taşınışlarından biri oldu. 

1935-36 İtalya Boykotu (Mussolini’nin Habeşistan Saldırısı)

Türkiye, İtalya’nın Etiyopya’yı işgalini kınayarak İtalyan mallarını boykot etti. Limanlar kapatıldı, ithalat kesildi 

1964 Amerikan Malları Boykotu (Johnson Mektubu Krizi)

Kıbrıs’a müdahale etmek isteyen Türkiye’ye ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği mektup, halkta öfke yarattı. Marlboro, Coca-Cola gibi ürünler protesto edildi. 

1998–1999 İtalya Boykotu (Öcalan Krizi)

PKK lideri Abdullah Öcalan’ı iade etmeyen İtalya’ya karşı devlet düzeyinde ekonomik ilişkiler askıya alındı, halk ise Fiat gibi markalarından makarnalara kadar pek çok ürünü boykot ederek tepkisini gösterdi.

2005 İtalya Boykotu (Karikatür Krizi)

Bir İtalyan gazetesinde Erdoğan ve Papa’yı hedef alan karikatür sonrası halkta İtalyan ürünlerine karşı tepki oluştu.

2010 İsrail Malları Boykotu (Mavi Marmara Baskını)

Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen kampanyalarla İsrail mallarının tüketilmemesi yönünde çağrılar yapıldı. O dönem çok da etkili oldu. 

2018 ABD Ürünleri Boykotu (Brunson Krizi)

ABD’nin yaptırımlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, iPhone yerine yerli telefon olan Vestel kullanmamız için çağrı yaptı. Bu konu da sosyal medyada geniş yer buldu.

2020 Fransa Boykotu (Macron’un Açıklamaları)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı tutumu sonrası Fransız markalarına boykot çağrıları yayıldı.

Yeni Çağın Boykotu: Hashtag Direnişi ve Dijital Boykot

Yeni Çağın Boykotu: Hashtag Direnişi ve Dijital Boykot

Dijital çağla birlikte boykotlar da evrim geçirdi. Artık direniş raflarda değil, timeline'larda başlıyor ve bazen viral bir tsunamiye dönüşüyor. Son yıllarda öne çıkan bazı modern dijital boykotlara bir bakalım mı? 

#DeleteFacebook (2018, ABD ve küresel)

Cambridge Analytica skandalıyla birlikte Facebook’un milyonlarca kullanıcının verisini izinsiz kullandığı ortaya çıktı. #DeleteFacebook etiketiyle kampanyalar düzenlendi. Birçok isim hesabını kapattı.

#TwitterExodus (2022 sonrası, Elon Musk dönemi)

Elon Musk’ın Twitter’ı (yeni adıyla X) satın almasının ardından uygulamadaki içerik denetimi, ifade özgürlüğü sınırları ve çalışanlara yönelik uygulamalar çok tartışıldı. Bunun üzerine birçok kullanıcı platformu terk etti ve #TwitterExodus etiketiyle Mastodon, Bluesky gibi alternatif platformlara geçiş çağrıları başladı. Bu dijital göç, sosyal medya ortamında tekelleşmeye karşı bir çeşit kullanıcı direnişi örneği oldu.

Disney+ ve Netflix Boykotları

Bazı diziler ve filmler içerikleri nedeniyle politik veya kültürel tartışmalara neden oldu. Bu nedenle hem sağ hem de sol görüşlü gruplar, zaman zaman Netflix ya da Disney+’ı boykot çağrılarıyla hedef aldı. Örneğin, Netflix’in “Cuties” adlı filmi, çocukların cinselleştirilmesi eleştirileri nedeniyle büyük bir dijital boykot dalgası başlattı. Pek çok kişi aboneliğini iptal etti. Benzer şekilde, bazı dizilerin LGBTQ+ temsili veya dini değerlerle çatıştığı gerekçesiyle farklı gruplar dijital protestolar düzenledi.

Bitmedi… Daha yazacaklarım var. 

Mazur görün bu kalemi... Boykot, dünya tarihi kadar uzun bir mesele ne de olsa.  

Dünyanın Selameti İçin Çevresel Boykotlar

Küresel iklim krizinin derinleştiği bir dönemde, çevreyi koruma mücadelesi yalnızca sivil toplum örgütlerinin ya da devletlerin değil, bireylerin de sorumluluğuna dönüşmüş durumda. Bilinçlenen tüketicinin alışkanlıkları, yalnızca piyasayı değil gezegenin geleceğini de şekillendiriyor. Çevreye zarar veren şirket ve politikalara karşı uygulanan boykotlar, son yıllarda hem kamuoyunu bilinçlendirmekte hem de somut değişimlere yol açmakta büyük rol oynuyor. Bu konularda dünyanın geleceği için fedakarca çalışan çokça STK’yı, Greenpeace ve Avaaz gibi oluşumları da takdir etmek gerek. Yakın geçmişte birçok boykot kampanyası, büyük şirketleri çevresel sorumluluklarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. 

  • Örneğin, Shell’in 1990’larda Nijerya’daki çevresel yıkımı ve yerli halklara yönelik baskıları sonrası başlayan uluslararası boykot dalgası, şirketin imajını sarsmış ve politikalarını gözden geçirmesine neden olmuştu. 

  • Doğaya ve deniz yaşamına verdiği geri dönüşümsüz zararlar nedeniyle plastik karşıtı hareketler sayesinde ise birçok ülke tek kullanımlık plastikleri yasakladı. McDonald's, Starbucks gibi zincirler pipet politikalarını değiştirdi, sürdürülebilir alternatiflere yöneldi.

  • Hızlı Moda (Fast Fashion) boykotları Zara, H&M gibi markaların çevresel tahribat yaratan üretim süreçleri ve düşük ücretli iş gücü kullanımı yüzünden başladı. “Slow fashion” ve ikinci el giyimi teşvik eden sosyal medya hareketleri ardından markalar sürdürülebilir koleksiyonlar çıkardı; tüketici bilinci arttı, ikinci el pazarlar büyüdü.

  • 2019 yılında Brezilya’da ormanların tarım ve hayvancılık için yok edilmesi Amazon Ormanları Boykotu’nu başlattı. Bazı büyük zincirler et ve soya ihracatı yapan hedefteki bu tedarikçilerle çalışmayı bıraktı; Amazon’daki ormansızlaşma küresel gündeme taşındı.

  • 2022’den bu yana Türkiye'de de Zeytinlik ve Orman Alanları için Boykot çağrılarının ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’de zeytinlik alanların enerji projelerine açılması ve ormanların madenciliğe tahsis edilmesi gibi uygulamalar hem doğaya hem üretime hem de yöre halkına ciddi bir tehdit oluşturuyor. #ZeytinimeDokunma, #KazDağlarıHepimizin gibi etiketlerle sosyal medyada büyük kampanyaların başlatılmasıyla bazı projeler iptal edildi veya durduruldu. Tüketiciler, ilgili firmaların ürünlerini boykot ederek tepkilerini ortaya koydu. Kaz Dağları direnişi, doğa savunuculuğunun simgelerinden biri haline geldi.

Tüm bu boykot çeşitleri, sürdürülebilir bir dünya için yalnızca bir protesto değil, bir sorumluluk çağrısı olarak okunmalı. Aynı havayı teneffüs ettiğimiz bireyler olarak, artık sadece bir tüketici değil aynı zamanda çevresel bir aktör olduğumuzu hatırlamalıyız, fikrimce. Kısaca, alışkanlıklarımızla, alışveriş sepetlerimize attıklarımızla çevre politikalarına ve gezegenin geleceğine yön verme şansımız var. Ya doğanın yanında ya da karşısında duracağız. Karar bizim.

Son Söz

Son Söz

Yukarıda kısa özetlerle aktarmaya çalıştığım konu, Gandhi’den Öcalan krizine, #DeleteFacebook’tan “Yavaş Moda” kavramına kadar çok çeşitli gerekçelerle çok çeşitli kesimlerin bazen sessiz, bazen sesli ama her şekilde şiddetsiz, en derin 'HAYIR' deme yöntemi.

Tüketen bireyler olduğumuz kadar üretiyoruz da. Tüketici olduğumuz kadar yurttaşız da. Yurttaş olduğumuz kadar dünya vatandaşıyız da… Tüm bu etiketler içinde bize düşen, kuralları sorgulamadan kabullenmek, sadece oy vermek, dünyanın mevcut kaynaklarını fütursuzca tüketmek, değişmeyen yanlışları görmezden gelmekle sınırlı değildir. Bazen sepete koymadığın şeyle ses verirsin, bazen bir hashtag’le, bazen hakkını aramak uğruna açlık grevleriyle… Bazen değerlerin doğrultusunda, bazen de fark edilmek için bir duruş sergilersin. Boykot işte tam da budur: içimize içimize yolladığımız bir 'HAYIR' çığlığıdır. Sadece bir 'tüketmeme' eylemi değil, aynı zamanda kitlesel vicdanın sesi hâline gelebilecek bir güçtür. 

Yukarıdaki az sayıda örnekten de çıkarım yapılabileceği üzere; boykot edildiğinde mağdur olmuş gibi algılanan taraf, en nihayetinde toplum yararına bir değişime yönlendirilmiş olur ve bu da toplumsal esenlik adına çok kıymetli bir dönüşümdür. Ez cümle; kimine göre yersiz, kimine göre haksız ve insafsız bulunsa da boykot; kolektif hafızanın, toplumsal vicdanın, ekonomik refleksin bir ifadesidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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