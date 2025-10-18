Senin Kıskançlık Tipin Ne?

Kıskançlık… Hepimiz zaman zaman yaşarız ama her birimizin kıskanma tarzı farklıdır. Kimimiz içten içe kıvranır, belli etmemeye çalışır; kimimiz ise “Ben kıskanıyorsam sebebi vardır!” diyerek doğrudan tavrını koyar. Bu test, kıskançlıkla nasıl başa çıktığını, ilişkilerde hangi yönlerinin öne çıktığını ve seni tetikleyen durumları eğlenceli bir şekilde ortaya koymak için hazırlandı. Aşırı mı sahiplisin, yoksa sadece sevdiğini belli etmenin yollarını mı arıyorsun?