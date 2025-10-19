Sen Kime Dönüşmekten Korkuyorsun?

Hepimizin içinde sakladığı bir 'olmak istemediği' versiyonu vardır. Belki bir zamanlar tanıdığın biri… Belki büyürken örnek almamaya yemin ettiğin bir figür… Ya da sadece zihninin karanlık bir köşesinde sinsice bekleyen bir 'sen'. Bu test, bastırdığın korkulara bir adım daha yaklaşmanı sağlayacak.