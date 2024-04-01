Seçim Sonucunu Sallayıp Tutturamayan Ünlü Astrolog Milletin Diline Fena Düştü!
Seçim Sonucunu Sallayıp Tutturamayan Ünlü Astrolog Milletin Diline Fena Düştü!
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Türkiye'de bir seçim sonrası daha yine astrologların tahminleri gündem oldu. Seçimden önce sonuçları tahmin eden astrologların ne dediği merak edildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde CHP 36 belediye alarak 23 belediyeyi kazanan AKP'yi tarihinde ilk kez ikinci sıraya sürükledi.
Seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları kazandı. Oysa seçim öncesi bazı astrologların büyükşehirler ile ilgili açıklamaları farklı olmuştu.
Bunlardan biri ünlü astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı, hem kendi YouTube kanalında hem de katıldığı programlarda seçimde AKP'nin büyükşehirlerde kazanacağını söylemişti.
YouTube videosunda İstanbul'da radikal bir değişim yaşanacağını söyleyen ünlü astrolog, "Seçimi CHP'den Ekrem İmamoğlu kaybedecek ve AKP adayı Murat Kurum kazanacak" diye açıkladı.
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Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın görevine devam edeceğini söyledi. AKP adayı Turgut Altıntok ile aralarında çekişmeli bir yarış olacağından bahsetmişti. Ancak Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60 oy ile üstün geldi.
Astroloğun İzmir yorumu ise şaşırtıcıydı. "İzmir'i büyük sürprizler bekliyor" diyen Sayarı, AKP adayı Hamza Dağ'ın büyük oranla liderliği ele alacağını açıkladı.
İlk oyların açıklanması ile birlikte AKP adayının İzmir'de üstünlüğü görülmüş olsa da saatler ilerledikçe rakamlar değişti.
İzmir'in seçimi yüzde 48 ile CHP'nin adayı Cemil Tugay'dan yana oldu.
Yetmedi, ünlü astroloğun diğer şehirlerle ilgili öngörüleri de tutmadı. "Bursa'da ise AKP'nin adayı Ali Nur Aktaş kazanacak" diyen Sayarı'yı CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 47 ile yanılttı. Bursa AK Parti'den CHP'ye geçen iller arasına girdi.
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Astroloğun Hatay, Kocaeli ve Bolu gibi illerde ise öngörülerinin tuttuğu görüldü.
Sayarı'nın televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.
Sosyal medyada "İstanbul'u Murat Kurum alacak'' tahmini hatırlandı.
İşte kullanıcıların yorumları:
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