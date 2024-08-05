Savcı, Dolu Olduğu İçin Oturamadığı Mekanının Sahiplerini Gözaltına Aldırdı!
Savcı, Dolu Olduğu İçin Oturamadığı Mekanının Sahiplerini Gözaltına Aldırdı!
Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde gittiği mekânda boş yer olmamasına sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia ediliyor.
Kaynak: T24
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T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki 'Güleç Izgara' isimli mekâna gitti.
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Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı Koca, yine oturacak yer bulamayınca öfkelendi. Çalışanlar, savcıya, pazar günü olmasından dolayı yoğun olduğunu, bir saat sonra yer olacağını dile getirdi.
Mekânın sahibinin gelmesinin ardından tartışma daha da alevlendi. Savcının mekânın sahibine, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?”, “Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesinin ardından savcı jandarma ekiplerini olay yerine çağırdı. Yine iddiaya göre, Jandarmanın gelmesinin ardından savcı tehditlerine devam etti. Akabinde ise mekânın sahiplerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
12 kişi adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, üç kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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