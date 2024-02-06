Sarı Bıyık Olarak Tanıtığımız Cahit Kaşıkçılar, Gerçek Kesit'in Ne Şartlarla Çekildiğini Anlattı

Flash TV'nin efsanevi programlarından Gerçek Kesit oyunculuklar ve senaryoyla sık sık gündem olurken, Sarı Bıyık olarak tanıdığımız Cahit Kaşıkçılar, programın hangi şartlarda çekildiğini Cep Hikayeleri'ne anlattı.

KAYNAK: Cep Hikayeleri