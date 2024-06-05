Şanlıurfa'da Gelinin Evlilik Öncesinde Damattan İstediklerinin Listesi Sadece Damadı Değil Ülkeyi Şaşırttı!
Şanlıurfa'da Gelinin Evlilik Öncesinde Damattan İstediklerinin Listesi Sadece Damadı Değil Ülkeyi Şaşırttı!
Şanlıurfa'da bir gelinin evlilik öncesi, damattan istedikleri herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan listede başlık parasından takıya, beyaz eşyadan elektrikli sobaya yok yoktu!
İşte, detaylar...
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Düğün öncesi gelinlerin, damatlardan istekleri olduğunu daha önce de pek çok kez duyduk. Ağılığınca altın hariç, her şeyin istendiği bir listeyi ise yeni gördük.
Listenin en başında, 100.000 TL'lik başlık parası yer aldı!
Gümüş kemerle damada indirim yapan gelin hanım, beyaz eşyasını gri renkte istedi!
İşte, damat adayının yanı sıra sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşüren bir hayli uzun istek listesi! 👇
Gelin şimdi de meşhur Sevr anlaşmasındaki taleplere benzetilen listeye, gelen yorumlara göz atalım.👇
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'Gelenek böyle' diyorsunuz yani👇
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İşte bunu hiç sanmıyoruz! 👇
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