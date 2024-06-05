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Şanlıurfa'da Gelinin Evlilik Öncesinde Damattan İstediklerinin Listesi Sadece Damadı Değil Ülkeyi Şaşırttı!

Şanlıurfa'da Gelinin Evlilik Öncesinde Damattan İstediklerinin Listesi Sadece Damadı Değil Ülkeyi Şaşırttı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 20:11

Şanlıurfa'da bir gelinin evlilik öncesi, damattan istedikleri herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan listede başlık parasından takıya, beyaz eşyadan elektrikli sobaya yok yoktu! 

İşte, detaylar...

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Düğün öncesi gelinlerin, damatlardan istekleri olduğunu daha önce de pek çok kez duyduk. Ağılığınca altın hariç, her şeyin istendiği bir listeyi ise yeni gördük.

Düğün öncesi gelinlerin, damatlardan istekleri olduğunu daha önce de pek çok kez duyduk. Ağılığınca altın hariç, her şeyin istendiği bir listeyi ise yeni gördük.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden 'ogretmenler.sayfasi' kullanıcı adlı hesap tarafında paylaşılan liste, kimi damatlara evde kaldık dedirtecek cinstendi!

Listenin en başında, 100.000 TL'lik başlık parası yer aldı!

Listenin en başında, 100.000 TL'lik başlık parası yer aldı!

Gelin ve ailesi erkek tarafından takı olarak ise 25 gramlık 6 adet bilezik, Hint küpesi, orta boy Madonna kolye, 8 adet çeyrekli bilezik, 3 adet çeyrekli yüzük ve 3 yüzük, gümüş kemer, kapı arası yarım altın, yarım metre halep zinciri istedi!

Gümüş kemerle damada indirim yapan gelin hanım, beyaz eşyasını gri renkte istedi!

Gümüş kemerle damada indirim yapan gelin hanım, beyaz eşyasını gri renkte istedi!

Elbette liste takılardan ve başlık parasından ibaret değildi. Erkek tarafının tüm evi düzmesi; sobadan halıya, battaniyeden yemek takımına her şeyi alması da şarttı! Listede ayakkabı, çanta, ferace ve elbise de adetleriyle yer aldı.

İşte, damat adayının yanı sıra sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşüren bir hayli uzun istek listesi! 👇

İşte, damat adayının yanı sıra sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşüren bir hayli uzun istek listesi! 👇

Gelin şimdi de meşhur Sevr anlaşmasındaki taleplere benzetilen listeye, gelen yorumlara göz atalım.👇

Gelin şimdi de meşhur Sevr anlaşmasındaki taleplere benzetilen listeye, gelen yorumlara göz atalım.👇
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'Gelenek böyle' diyorsunuz yani👇

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