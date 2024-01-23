Herkesin Konuştuğu Saltburn'ün Unutulmaz Performanslarının ve Sahnelerinin Ardındaki Şaşırtıcı Sırlar

Vogue'a göre Barry Keoghan, rahatsız edici karakteri Oliver'ın beş ayrı versiyonunu oluşturmuş ve her birini ayrı defterlerde saklamış. Bu, karakterin filmde oynanırken daha derin boyutlar kazanmasına katkıda bulunuyor. Keoghan'ın Oliver her göründüğünde ses tonunu, fiziksel duruşunu ve tavırlarını bilinçli bir şekilde değiştirdiğini anlamak, dönüşümlerin ekran üzerinde nasıl ortaya çıktığını analiz etmemize yardımcı oluyor. Karakterinin gelişen motivasyonlarını izleme konusundaki yoğun bağlılığını sürdürmesi, Oliver'ın masumiyetten kötüye giden yolunu mükemmelleştirme amacını taşıyor ve izleyicilere bu defterlerin içine hangi kötü eylemlerin doldurulmuş olabileceği konusunda merak uyandırıyor. Bu nadir yöntem oyunculuk içgörüsü, Keoghan'ın katmanlı geçişlerini araştırmak için bile film bir kez daha izlenir.