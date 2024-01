Herkesin Konuştuğu Saltburn'ün Unutulmaz Performanslarının ve Sahnelerinin Ardındaki Şaşırtıcı Sırlar

Vanity Fair'e göre Jacob Elordi, Saltburn çekimlerini tamamladıktan hemen sonra Priscilla filminde rol alarak Elvis Presley rolü için her gece uzun Saltburn günleri boyunca otel odasında hazırlık yapmış. Ardışık çekim programlarının gün araları olmadan devam etmesi, Elordi'nin iki yoğun duygusal karakteri tam anlamıyla içselleştirme konusundaki aşırı bağlılığını vurguluyor. Hızlı geçen geçişler, her iki farklı performansta da nasıl gerçeklik parladığını açıklıyor. Oyunculuk sürecinin taleplerini takdir etmek, hazırlığın günün her saati tam anlamıyla içine dalmayı gerektiren, ekranlarda izlediğimiz şaheserlerin ortaya çıkış sürecini aydınlatır.