Herkesin Konuştuğu Saltburn'ün Unutulmaz Performanslarının ve Sahnelerinin Ardındaki Şaşırtıcı Sırlar
Herkesin Konuştuğu Saltburn'ün Unutulmaz Performanslarının ve Sahnelerinin Ardındaki Şaşırtıcı Sırlar
Kaynak: https://screenrant.com/saltburn-movie...
Saltburn, benzersiz performansları ve şaşırtıcı sahneleri sayesinde önemli bir ilgi ve tartışma yaratmış durumda. Film, insan doğasının en rahatsız edici yönlerini incelerken, bazı sahnelerin nasıl ortaya çıktığını gerçekten merak etmiyor değiliz. Saltburn'ü izleyip büyülenenler için işte film hakkında bilmediğiniz 8 detay 👇
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1. Margot Robbie ''Barbie'' için yoğun bir tempoda çalışırken ''Saltburn''ün yapımclığını da üstlenmiş.
2. Barry Keoghan, Oliver karakterinin beş farklı versiyonunu yaratmış.
3. Saltburn çekimlerini tamamladıktan hemen sonra Jacob Elordi, "Priscilla" filminde rolüne hazırlanmış.
4. Saltburn gerçekten 127 odalı bir malikane.
5. Özellikle yabancılaşma hissini oluşturmak için film çekim oranı 4:3 olarak seçilmiş.
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6. Final dans sahnesi, 11 çekimde önemli bir dönüşümden geçmiş.
7. Unutulmaz banyo sahnesinde Keoghan'ın içtiği banyo suyu, yoğurt, süt ve su karışımıymış.
8. Metod oyunculuğu bambaşka bir sahneye taşıyan mezar sahnesi başlangıçta senaryoda yer almıyormuş.
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