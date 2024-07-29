Sabah Enerjisi: Karşınızda Güne Keyifle Başlamak İçin 14 Parçadan Oluşan Bir "Günaydın" Listesi
Sabah Enerjisi: Karşınızda Güne Keyifle Başlamak İçin 14 Parçadan Oluşan Bir "Günaydın" Listesi
Sabahları erken kalkmak ve üstüne üstlük bir de enerjik olmak gerçekten zor bir iş... Belki de henüz sizi güne hazırlayıp, enerjinizi tavan yapan şarkıyı bulamamışsınızdır. O zaman haydi yarın sabah bu listeyi dinleyerek başlayın!
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1. Kings Of Convenience - Misread
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2. Norah Jones - Sunrise
3. Bill Withers - Lovely Day (Official Audio)
4. John Legend - Save Room (Official Video)
5. CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS") (Official Video)
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6. Bob Marley & The Wailers - Redemption Song (Official Music Video)
7. Bob Marley & The Wailers - Three Little Birds (Official Music Video)
8. In My Feelings
9. Bryan Adams - Summer Of '69 (Official Music Video)
10. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell
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