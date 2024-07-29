Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sabah Enerjisi: Karşınızda Güne Keyifle Başlamak İçin 14 Parçadan Oluşan Bir "Günaydın" Listesi

etiket Sabah Enerjisi: Karşınızda Güne Keyifle Başlamak İçin 14 Parçadan Oluşan Bir "Günaydın" Listesi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 06:46

Sabahları erken kalkmak ve üstüne üstlük bir de enerjik olmak gerçekten zor bir iş... Belki de henüz sizi güne hazırlayıp, enerjinizi tavan yapan şarkıyı bulamamışsınızdır. O zaman haydi yarın sabah bu listeyi dinleyerek başlayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kings Of Convenience - Misread

2. Norah Jones - Sunrise

3. Bill Withers - Lovely Day (Official Audio)

4. John Legend - Save Room (Official Video)

5. CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS") (Official Video)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bob Marley & The Wailers - Redemption Song (Official Music Video)

7. Bob Marley & The Wailers - Three Little Birds (Official Music Video)

8. In My Feelings

9. Bryan Adams - Summer Of '69 (Official Music Video)

10. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Survivor - Eye Of The Tiger (Official HD Video)

12. Possibilities

13. AWOLNATION - Sail (Official Music Video)

14. Manu Chao - Me Gustas Tu (Official Audio)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın