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Sabah Alarmına Alternatif: Güne Enerji Katacak 13 Şarkı

etiket Sabah Alarmına Alternatif: Güne Enerji Katacak 13 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 11:01

Her sabah aynı sinir bozucu alarm sesiyle uyanmaktan bıktınız mı? Kim bıkmaz ki! Ama merak etmeyin, artık o gıcırtılı alarm sesine mahkum değilsiniz. Güne enerji katacak, uyanır uyanmaz sizi ayağa kaldıracak 13 muhteşem şarkıyla karşınızdayız! Bu şarkılarla sabahları hem daha keyifli hem de daha zinde geçecek. Hadi gelin, sabahları kabus olmaktan çıkaralım ve güne bomba gibi başlayalım!

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13. Jennifer Lopez - Ain't Your Mama

12. Emre Nalbantoğlu - Hadi Sev Beni

11. Gwen Stefani - Rich Girl

10. Meghan Trainor - Me Too

9. Sattas - Gene Sen

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8. John Newman - Love Me Again

7. OPUS - Live Is Life

6. Umut Kaya - Canım Çok Yanıyor

5. Sertab Erener - O, Ye

4. Yasemin Mori - N'olur N'olur N'olur

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3. Atiye - Uyan Da Gel

2. Duman - Hayatı Yaşa

1. Yüksek Sadakat - Onlar Bizi Dinlerler

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