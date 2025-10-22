Ruhsal Dengen Bozulmuş Olabilir! Hangi Büyüyü Yaptırman Gerek?

Bazı insanlar seni yavaş yavaş tüketiyor olabilir. Her ne kadar sevmek istesen de, artık bazı bağların seni aşağı çektiğini hissediyorsun. Evren, enerjini koruman gerektiğini söylüyor.

Bu büyü, toksik bağları kesmek ve seni manipüle eden kişileri hayatından uzaklaştırmak için güçlü bir temizlik sağlar. Kalbini değil, sınırlarını güçlendirir. Artık başkalarının enerjisine hizmet etmeyi bırakma zamanı. Bu büyü, özgürleşmen ve kendi alanını yeniden yaratman için bir davet niteliğinde.