Ruhsal Dengen Bozulmuş Olabilir! Hangi Büyüyü Yaptırman Gerek?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
22.10.2025 - 13:05

Büyü gerçek mi değil mi bilemeyiz ama biz işin eğlencesindeyiz! Sonuçta bazı dönemlerde ne yapsak yolunda gitmez, kalbimiz karmakarışık olur, enerjimiz düşer… Belki de evren sana küçük bir mesaj gönderiyordur! Bu testte vereceğin cevaplara göre, şu anda hangi büyüyü yaptırmaya en çok ihtiyacın olduğunu öğrenebilirsin.

Hazırsan başlayalım!

1. Son zamanlarda seni en çok yoran şey ne?

2. Peki hayatın bir film olsa hangi kategoriye girerdi?

3. Tam şu an alıp başını gidebilme şansın doğdu... Nereye gidersin?

4. Aşağıdakilerden hangisi şu anki ruh halini en iyi tanımlar?

5. Peki şu aralar en çok neye ihtiyacın var?

6. Rüyalarında en çok ne görüyorsun?

7. Hangi durum seni daha çok sinirlendirir?

8. Hangisi sana şu anda en iyi gelir?

9. Hayatında şu anda eksik olan ne?

10. Son olarak sence yedi büyük günahtan hangisi daha tehlikeli?

Unutma Büyüsü Yaptırmalısın!

Kalbinde geçmişe ait izler hala taze. Bazı anılar seni hâlâ gece yarıları uykundan uyandırıyor olabilir. Bu durum, yeni başlangıçlara adım atmanı engelliyor. Evren senden geçmişi serbest bırakmanı, kalbini hafifletmeni istiyor. Bu büyü, eski bağları nazikçe çözerek seni duygusal yüklerinden arındırır. Artık geçmişte takılı kalmak yerine, bugünün güzelliğini fark etme zamanı. Kalbini temizlediğinde, enerjin yenilenecek ve huzurun kapını yeniden çalacak. Unutma büyüsü seni duygusal yeniden doğuşa götürecek bir adım olabilir.

Hayatından Çıkarma Büyüsü Yaptırmalısın!

Bazı insanlar seni yavaş yavaş tüketiyor olabilir. Her ne kadar sevmek istesen de, artık bazı bağların seni aşağı çektiğini hissediyorsun. Evren, enerjini koruman gerektiğini söylüyor.

Bu büyü, toksik bağları kesmek ve seni manipüle eden kişileri hayatından uzaklaştırmak için güçlü bir temizlik sağlar. Kalbini değil, sınırlarını güçlendirir. Artık başkalarının enerjisine hizmet etmeyi bırakma zamanı. Bu büyü, özgürleşmen ve kendi alanını yeniden yaratman için bir davet niteliğinde.

Bereket Büyüsü Yaptırmalısın!

Son dönemlerde çabaların karşılığını tam olarak alamıyor gibisin. Ne kadar uğraşsan da şans bir türlü yüzüne gülmüyor olabilir. Evren senden inancını kaybetmemen gerektiğini söylüyor. Bereket büyüsü, sadece maddi değil ruhsal bolluğu da çağırır. Bu enerjiyle birlikte hayatındaki tıkanıklıklar çözülür, fırsatlar kapını çalmaya başlar. Kendine inan, çünkü evren seninle iş birliği yapmak için hazır. Şimdi bolluğu hayatına çekme ve emeklerinin karşılığını alma zamanı.

Nazardan Korunmak İçin Büyü Yaptırmalısın!

Senin enerjin güçlü ve dikkat çekici. Bu yüzden istemeden de olsa nazara, kıskançlığa ve kötü bakışlara açık olabilirsin. Son zamanlarda sebepsiz yorgunluk, baş ağrısı veya dalgınlık hissediyorsan bu bir işarettir. Nazar büyüsü seni kötü enerjilerden, kıskançlıklardan ve gizli düşmanlıklardan korur. Ruhsal alanını güçlendirir, iç huzurunu yeniden sağlar. Bu büyüyle birlikte etrafındaki karanlık enerjiler dağılır, yerini ışık ve huzur alır. Unutma, senin enerjin çok değerli; onu korumanın zamanı geldi.

Yorum Yazın