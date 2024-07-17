Romantik Akşamların Vazgeçilmezi: Aşk Dolu 15 Şarkı
Romantik Akşamların Vazgeçilmezi: Aşk Dolu 15 Şarkı
Romantik akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak, duygusal bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte size sevgi dolu, kalbinizi ısıtacak 15 şarkı önerisi! Mum ışığında geçen bir akşam, sevdiceğinizle beraber yıldızların altında romantik bir buluşma veya sadece kendi dünyanızda biraz zaman geçirmek... Her ne planınız varsa, bu şarkılar size eşlik edecek ve anılarınızın en güzel müzikal arka planı olacak. Keyifli dinlemeler!
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15. Luis Miguel - La Barca
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14. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın
13. Jackson C. Frank - Blues Run The Game
12. Sertap Erener - Aşk
11. Stephen Sanchez - Until I Found You
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10. Sena Şener - Teni Tenime
9. Sting - Shape of My Heart
8. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan
7. Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete - l`apres-midi
6. Can Ozan - Toprak Yağmura
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