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Romantik Akşamların Vazgeçilmezi: Aşk Dolu 15 Şarkı

etiket Romantik Akşamların Vazgeçilmezi: Aşk Dolu 15 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:31

Romantik akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak, duygusal bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte size sevgi dolu, kalbinizi ısıtacak 15 şarkı önerisi! Mum ışığında geçen bir akşam, sevdiceğinizle beraber yıldızların altında romantik bir buluşma veya sadece kendi dünyanızda biraz zaman geçirmek... Her ne planınız varsa, bu şarkılar size eşlik edecek ve anılarınızın en güzel müzikal arka planı olacak. Keyifli dinlemeler!

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15. Luis Miguel - La Barca

14. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın

13. Jackson C. Frank - Blues Run The Game

12. Sertap Erener - Aşk

11. Stephen Sanchez - Until I Found You

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10. Sena Şener - Teni Tenime

9. Sting - Shape of My Heart

8. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

7. Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete - l`apres-midi

6. Can Ozan - Toprak Yağmura

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5. Chris De Burgh - Lady In Red

4. Eda Baba - Ellerimde Çiçekler

3. Andrea Bocelli - Con Te Partirò

2. Sezen Aksu - İstanbul Hatırası

1. Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan

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