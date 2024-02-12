'Rezil Bir Sahneydi': Kızıl Goncalar Setinde Figüran Olan Bir Kadının Kovulma Hikayesi!
'Rezil Bir Sahneydi': Kızıl Goncalar Setinde Figüran Olan Bir Kadının Kovulma Hikayesi!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ebrarshid
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin setine figüran olarak giden bir TikTok kullanıcısı setten kovulma hikayesini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk bölümleriyle büyük ses getiren ve RTÜK'e şikayet edilmesi sonucunda 3 hafta yayına ara veren Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle her hafta rekor kırarak devam ediyor.
Birçok yeni ismi de gördüğümüz dizinin senaryosu ve oyuncuların başarısı da seyir zevki veriyor. Her detayıyla başarılı bir proje.
Hal böyle olunca da diziyle ilgili birçok detay da takip ediliyor. Birçok sosyal medya platformunda diziyi fazlasıyla konuşuyoruz.
Bir TikTok kullanıcısı da Kızıl Goncalar setine figüran olmak için gittiğini fakat kovulduğunu anlattığı bir video yayınladı.
Oynayacağı sahnenin rezil bir sahne olduğunu söyleyen kadın kullanıcının hikayesi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda